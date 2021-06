Inga fler överlevande funna efter husras

Det officiella dödstalet är fortfarande fyra, rapporterar Reuters.

Räddningsarbetet fortsätter i oförminskad takt efter husraset i Miami och gick under tidig svensk lördagsmorgon in på tredje dygnet.

Vi fortsätter att hoppas, säger Miami-Dades borgmästare Daniella Levine Cava på en pressträff på lördagen.Sökandet pågår. Vi letar efter människor som kan vara i livet i rasmassorna. Det är vår prioritet och vår räddningspersonal har inte gett upp, fortsätter hon.

En svårsläckt brand i byggnaden försvårar dock räddningsarbetet, tillägger hon.

De anhöriga kan bara vänta, be om mirakel och hjälpa till i identifieringsprocessen genom att ge blodprov för dna-matchning av de dödsoffer som grävts fram.

Hittills har fyra kroppar hittats, varav tre har identifierats. En av dem är mamman till den pojke som hittades vid liv några timmar efter raset.

Det är oklart om samtliga som rapporteras saknade befann sig i huset vid raset.

Det är människor som kanske bodde där men som vi vet inte om de var där just då, säger borgmästare Levine Cava.

Det är oklart vad som hände när de tolv våningarna rasade samman klockan 01.23 natten mot torsdag, lokal tid, och 55 av husets 136 lägenheter förstördes.

Andra boende i huset – som färdigställdes 1981 – har beskrivit hur en hög smäll hördes innan mittdelen av tolvvåningsbyggnaden plötsligt rasade, för att några sekunder senare följas av att ytterligare en del av byggnaden kollapsade.

I en inspektion av byggnaden som gjordes 2018 varnade en konsult för ett ”större fel” i konstruktionen. Bristande lutning på pooldäcket när huset byggdes försämrade dräneringen, enligt rapporten som pekar på skador på betongplattor och sprickor samt sönderfallande pelare i garaget under, rapporterar The New York Times.

”Även om vissa av skadorna är små, måste de flesta av skadorna på betongen repareras i tid”, skrev ingenjör Frank Morabito i rapporten.

Reparationsarbeten för mångmiljonbelopp var precis på väg att påbörjas när katastrofen inträffade, enligt fastighetsbolaget som uppger sig inte ha varit medvetet om att skadorna var alarmerande.

Orsaken till raset finns högst troligen nära byggnadens bottenplan, enligt Evan Bentz, professor i byggnadsteknik i Toronto.

Jag skulle bli förvånad om det fanns en enda orsak. Det måste finnas flera faktorer för att få det att falla som det gjorde, säger han till New York Times.

Vad som än föranledde förödelsen så väntas orsakerna ta lång tid att fastställa.

Det kommer förmodligen att ta många år. Det finns så många variabler och antagligen var det en olycklig kombination av flera saker, sade Peter Dyga, byggexpert och ordförande för en organisation för Floridas byggföretag, till Miami Herald under fredagen.

