Ingen klar koppling till IS sex år efter terrordådet i Nice

Det var på nationaldagens kväll, den 14 juli 2016, som ondskans ansikte visade sig i Nice. Ondska är ett starkt ord, men det är svårt att beskriva det som hände på annat sätt.

Tusentals hade gått ner på promenadstråket Promenade des Anglais för att se de traditionsenliga fyrverkerierna – när en stor, vit lastbil plötsligt började ramma människor.

Föraren, den 31-årige Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, hade tagit sig in på promenadstråket klockan 22.35 och under femton minuter körde han sedan medvetet in i hundratals personer.

86 dödades, varav 15 barn. Fler än 400 personer skadades.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel sköts till slut till döds av polis, efter en två kilometer lång skräckfärd. Han hade då flera gånger skjutit med pistol mot polisen.

Två dagar senare tog terrorgruppen IS på sig ansvaret för dådet.

Men när åtta personer i dag ställs inför rätta i Justitiepalatset i Paris är ingen av dem misstänkt för direkt koppling till terrorgruppen. Polisen har inte heller kunnat säkerställa att Lahouaiej-Bouhlel varit i kontakt med IS.

Den radikalt islamistiska terrorsekten befann sig vid denna tid under hård press i Syrien och Irak, och det kan ha rört sig om ett opportunistiskt försök att hävda en ”framgång” i kriget mot väst.

Tre av de åtta åtalade misstänkts dock för terrorbrott. En av dem är en manlig vän till Lahouaiej-Bouhlel, som anklagas för att ha varit medveten om terrorplanerna. En annan man ska ha varit med på en rekognoseringsrunda som gjordes med lastbilen två dagar före dådet. Han misstänks ha hjälpt Lahouaiej-Bouhlel med införskaffandet av vapen. Den tredje mannen som åtalas för terrorbrott misstänks ha varit mellanhand i vapenaffären.

Övriga åtalade misstänks för brott som inte är terrorrelaterade.

Människor samlas och sörjer på strandpromenaden i Nice i 15 juli 2016. Foto: Alexander Mahmoud

Lahouaiej-Bouhlel var född och uppvuxen i Tunisien, men hade bott i Frankrike sedan 2006. Hans familj beskriver honom som sekulär i sin livsstil. Han konsumerade alkohol och ibland även illegala droger, som kokain. Han åt fläskkött och festade på nattklubbar, och hans familj har beskrivit honom som ”kolerisk” och någon som ofta hade våldsamma vredesutbrott.

Våldet ska inte minst ha drabbat hans fru, som han ska ha bedragit flera gånger. Lahouaiej-Bouhlel var dömd för misshandel, och hade en historia av mental ohälsa.

Han ska ha varit närmast besatt av våld. Och dådet var noga förberett. Han hade hyrt lastbilen i förväg och övningskört på strandpromenaden dagarna före. Indicier finns som tyder på att han kan ha radikaliserats några månader tidigare.

Åklagaren kallar det för en slags ”nihilistisk jihadism”, enligt tidningen Libération. Lahouaiej-Bouhlel såg ofta videor av halshuggningar i sin telefon, och från och med den 29 maj 2016 ska han också ha sökt efter material på nätet som var kopplat till islam.

Men han lämnade inget meddelande eller manifest efter sig som klargjorde motivet. Offer och anhöriga hoppas därför under rättegången få veta mer om bakgrunden, och om hur motivbilden bakom dådet såg ut.

Rättegången väntas pågå i tre månader. Den hålls i den särskilda tillbyggnad vid Justitiepalatset i Paris som skapades för fjolårets förhandlingar om terrorattackerna i huvudstaden 2015. Målsägande ska även kunna följa rättegången i direktsändning i en särskild sal i Nice.