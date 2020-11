”Ingen religion kan acceptera detta – det är bara galenskap”

Han arbetar som konsult och har sitt kontor i huset alldeles intill Ruprechtsplatz. När DN träffar Michael Pichler där polisen knappt 17 timmar tidigare sköt den 20-årige attentatsmannen i Wien, är det i en hemstad som han säger att han inte känner igen.

– Sådant här händer inte i Wien, säger han.

– Men jag kände att jag ville se hur här faktiskt ser ut nu, innan jag åker hem till mina döttrar och försöker prata med dem. Det är det allra svåraste, känner jag, att prata med dem på rätt sätt. Vad säger man?

Michael Pichler står vid platsen där polisen sköt ihjäl en av de misstänkta terroristerna. Foto: Anders Hansson

Döttrarna är 14 respektive åtta år gamla och hade redan gått och lagt sig på måndagskvällen när nyhetsrapporterna om terrordådet började komma. På tisdagskvällen var läget att fyra civilpersoner var döda, två män och två kvinnor, medan 22 personer uppges vara skadade, däribland en polisman.

– I morse innan jag hann prata med henne var 14-åringen redan ute på sociala medier och läste och sög i sig alla möjliga rykten. Det krävs mycket för att hantera barnen nu, säger Michael Pichler.

I kvarteren i det centrala nöjesdistriktet i Wien, ofta kallat Bermudatriangeln, är det kvällen efteråt rätt folktomt – men spåren av dåden är påtagliga. Utanför baren Bin, där ytterligare gula markeringar i asfalten visar var hylsor hittats, har omkullvälta stolar och mängder av glas bara lämnats av gäster som sökt skydd.

De fulla ölglasen står fortfarande kvar på en av barerna där gästerna flytt i panik Foto: Anders Hansson

50 meter därifrån, uppe i en backe, ligger en annan bar, Meinz. Där står en marschall tänd i fönstret. Det var här en gäst avled. Ytterligare 50 meter därifrån, på Friedmannplatz, står en mängd internationella tv-bolag och filmar tre stora kransar som ställts upp mot ett staket till minne av de omkomna. De hade burits dit av förbundskansler Sebastian Kurz och förbundspresidenten Wolfgang Sobotka.

Åter till Ruprechtsplatz, nedanför S:t Ruprechtkyrkan, Wiens äldsta. Närmaste granne är en bar där en ung servitris sköts ihjäl, och inne på det lilla svagt upplyste torget lyser den gula korsmarkeringen där den 20-årige gärningsmannen föll för polisens kula.

Denne unge man var född i Wien, men både österrikisk och nordmakedonsk medborgare. Hans föräldrar kommer från Nordmakedonien och har enligt nyhetsbyrån Reuters rötter i Albanien.

Bland de få uppgifter som myndigheterna hittills lämnat om den döde attentatsmannen är att han i april i fjol dömdes till 22 månaders fängelse för att ha försökt åka till Syrien för att ansluta sig till Islamiska staten, IS. Han släpptes dock redan efter åtta månader, i december i fjol, med hänvisning till hans låga ålder.

När polisen sent på måndagskvällen tog sin in i 20-åringens bostad gjordes fynd som enligt inrikesminister Karl Nehammer visade att han fortfarande sympatiserade med IS. Ministern nämnde att 20-åringen i samband med attacken hade poserat på en bild på Instagram med ett automatvapen och en machete och där uttryckt stöd för terrorrörelsen.

Här, vid Ruprechtsplatz där 20-åringens terrorväg ändade, står nu Mirsa, han bor i en lägenhet i huset där servitrisen sköts. Han kommer själv från Sarajevo, han flydde kriget i Bosnien 18 år gammal och säger att ”jag har sett mycket”.

– Men det här kan jag inte förstå, säger han.

Han var ute på gatan i den ljumma sista kvällen inför den månadslånga pandeminedstängning som väntade Wienborna. Han hörde skotten, han visar en film som han tog med mobilen där desperata poliser försöker jaga undan människor i säkerhet.

– Jag hörde fem-tio skott alldeles intill där jag var. Men jag såg ingen träffas däremot.

Mirsa bor i ett av husen där en servitris sköts till döds. Foto: Anders Hansson

Vad tänker du om det som skett?

– Att det inte kan vara en människa som gör detta. Ingen religion kan acceptera detta. Det är bara galenskap, inget krig mellan religionerna.

Han säger också att han tror att det måste ha varit fler än en skytt.

- Avståndet från Schwedenplatz där det började och hit är för långt för att han själv ska ha hunnit, tänker jag.

Under hela tisdagen jagade polisen efter eventuella medgärningsmän och 14 personer med koppling till 20-åringen togs in för förhör. Enligt lokala medier greps de flesta i S:t Pölten strax väster om Wien. Två gripanden har dock även skett i Schweiz.

Fem timmar tidigare, klockan 12 på tisdagen, stannade Wien upp för en tyst minut. Samtidigt ringde kyrkklockor över staden, bland dem Österrikes största, kallad Pummerin, i S:t Stefanskatedralen. Den tas i bruk bara vid speciella tillfällen.

Förbundskansler Sebastian Kurz regering utlyste på tisdagsmorgonen tre dagars landssorg där flaggor på offentliga byggnader sänks till halv stång. En tyst minut i landets skolor är utlyst till onsdagsmorgonen.

Kurz sa i ett kort tal att skottlossningen ”definitivt var en islamistisk terrorattack” som ”grundade sig i hat, har mot våra grundläggande värderingar”. Han fortsatte: ”Vi ser ofta oss själva som en välsignad ö där våld och terror bara förekommer utomlands. Men den bistra sanningen är: Även om vi är ett generellt säkert land, lever vi inte i en säker värld”.

På plats i fönstret där ett av offren sköts ihjäl har någon tänt ett ljus. Foto: Anders Hansson

Men samtidigt varnade Sebastian Kurz för att koppla det som hänt till muslimer i allmänhet I Österrike.

– Det här är ingen kamp mellan kristna och muslimer, eller mellan österrikare och migranter. Det är en kamp mellan civilisation och barbarism, sa förbundskanslern.

Ett uttalande från ordföranden för det muslimska samfundet i Österrike Ümit Vural talade om ”en feg, urskiljningslös attack” som också var en ”attack på staden Wien och en attack på oss alla (…). Vår demokrati, vår frihet och liberala ordning är starkare än våld och terror”.

När paniken bröt ut vid 20-tiden på måndagskvällen sökte många skydd inne på barer och hotell. Publiken på Wienoperan hölls kvar av polisen i flera timmar. En av besökarna Barbara Lovett, har berättat för BBC hur orkestern återvände från sina loger, ombytta, och spelade ytterligare 20 minuter.

– De spelade den tyska nationalsången, som tidigare även var Österrikes, Kejsarkvartetten av Haydn, sa hon.