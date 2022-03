Ingmar Nevéus: Domen mot Navalnyj en varningssignal till alla ryssar

Under Stalins skenrättegångar på 1930-talet tvingades de åtalade att under förödmjukande former ”erkänna” sina brott. Sedan dömdes de till döden.

Tisdagens rättegång förde tankarna till denna mörka epok i Rysslands historia.

När den åtalade Navalnyj, efter ett års inlåsning, återigen framträdde offentligt var det som en skugga av sitt gamla jag. Likblek, fårad, mycket smalare än förut.

Den 45-årige politikern och bloggaren såg ut att ha åldrats fem år sedan i fjol.

Men till skillnad från dem som Stalin rensade ut under Moskvarättegångarna 1938 höll Navalnyj fast vid sin kritik mot regimen. När han häromdagen fick tillfälle att uttala sig inför domstolen tog han tillfället att fördöma kriget i Ukraina – det som i Ryssland inte får kallas för ett krig.

– Följden av kriget kommer att bli ett sammanbrott, vårt land kollapsar. Det låter alldeles galet, men det gör ju också frasen ”rysk-ukrainska kriget”, sa han.

Navalnyj döms inte heller till döden, utan till nio år – som av allt att döma läggs till det tvååriga straff han avtjänar – i högsäkerhetsfängelse. En påföljd som hans medarbetare befarar i praktiken kan bli ett dödsstraff, eftersom de misstänker att han mördas i fängelset.

Anklagelsepunkterna, förskingring och förolämpning av en krigsveteran, är så uppenbart fabricerade att det är meningslöst att ens försöka förklara hur åklagarna har tänkt ut dem.

Ryska domstolar har under Putins styre förlorat det lilla oberoende de möjligen hade förut. Och i detta fall har domaren, Margarita Kotova, agerat på direkt order uppifrån.

Navalnyjs antikorruptionsorganisation har med hjälp av telefonregister kunnat visa hur hon under pågående rättegång otaliga gånger har talat med en tjänsteman i presidentadministrationen.

Vid flera tillfällen har Kotova avbrutit förhandlingarna, gått in på sitt rum, och talat med denne man, för att sedan uttala sig inför rätten.

Med andra ord: det handlar om vad som under Sovjeteran kallades ”telefonjustis” – att domare fick instruktioner från partiet om hur de skulle döma. I särskilt högprofilerade fall kunde instruktionerna komma från högsta ort, från Stalin själv. Ungefär som nu, med samtal från maktens högborg i Kreml.

I ett läge där Ryssland allt mer liknar Stalins Sovjetunion är domen mot Navalnyj en signal från Putin till alla ryssar: minsta invändning mot landets ledning är nu liktydigt med förräderi, och kommer att straffas hårt.

