Ingmar Nevéus: ”Läckan” som Trump hoppas ska bli förödande för Biden

För fyra år sedan överraskade Trump de flesta när han tog med tre oväntade gäster till en av debatterna mot Hillary Clinton: kvinnor som tidigare anklagat hennes man Bill Clinton för sextrakasserier.

Vid torsdagskvällens sista debatt mot Joe Biden försökte Trump sig på en liknande kupp. Denna gång var hans hemlige gäst en viss Tony Bobulinski.

Om det denne man hävdar är sant har Joe Biden för tre år sedan försökt slå mynt av ett samarbete med ett kinesiskt företag och samtidigt ansträngt sig för att dölja detta.

Bobulinski är en tidigare helt okänd person, som tidigare på torsdagen gick ut vid en presskonferens – arrangerad av Trumps kampanj – och hävdade att han var en före detta affärspartner till Joe Bidens son Hunter Biden.

Han sa att han år 2017 deltog i ett affärsprojekt med ett privatägt kinesiskt energibolag tillsammans med Hunter, Joe Bidens bror James Biden och ytterligare två personer. Tanken var att deras bolag Sinohawk Holdings skulle investera för det kinesiska företagets räkning i bland annat infrastruktur i USA.

Bobulinski hävdar att Joe Biden var djupt involverad i projektet och att han själv diskuterade det med den förre vicepresidenten under ett timslångt möte i maj 2017.

– Jag har hört Joe Biden säga att han aldrig diskuterar affärer med Hunter. Det är falskt. Jag har förstahandskunskaper om detta eftersom jag har varit i direktkontakt med familjen Biden, inklusive Joe Biden.

De tre mobiltelefonerna som enligt Trumpkampanjen ska bevisa att Joe Biden är korrumperad. Foto: Mandel Ngnan/AFP

Tre mobiltelefoner av äldre modell lades fram på ett bord. De innehåller enligt Bobulinski graverande uppgifter för Joe Biden och kommer att överlämnas till FBI för utredning.

Flera Trumpvänliga medier har redan fått ta del av innehållet. Där ska bland annat finnas ett mejl adresserat till Bobulinski från en annan av investerarna i Sinohawk, där man diskuterar fördelning av ägandet i bolaget.

”10 som H håller för ‘den store mannen’” står det i mejlet, enligt Wall Street Journal. Detta ska enligt Bobulinski uttydas som att 10 procent av ägandet ska stå på ”H”, det vill säga Hunter Biden, fast den egentlige ägaren – ”the big guy” – är Joe Biden.

I ett Whatsapp-meddelande som Fox News publicerar påstås en av investerarna säga följande om den förre vicepresidenten:

”Nämn inget om Joes inblandning, bara ansikte mot ansikte, jag vet att du vet men de är paranoida.”

Donald Trump hoppas förstås att de här till synes skumma meddelandena ska skadskjuta Biden, precis som nyheten att FBI åter skulle utreda Hillary Clintons famösa mejl blev förödande för henne sent i valrörelsen 2016.

Bidenkampanjen verkar också oförberedd på de nya uppgifterna. Biden själv hamnade på defensiven under torsdagskvällens debatt och sa att det kunde vara fråga om rysk inblandning i valet.

Och visst finns det många frågetecken kring ”Bobulinski-läckan”.

Det första, och uppenbara, är att ingen vet om de påstådda mejlen är autentiska. James Gilliar, en av deltagarna i Kinaprojektet, hävdar bestämt att Joe Biden inte på något sätt var involverad i Sinohawks affärer.

Detta kommer möjligen snart att kunna bekräftas eller dementeras av FBI.

Det andra är att även om det skulle finnas någon sanning i vad Bobulinski påstår så är det inte nödvändigtvis särskilt graverande för Joe Biden.

Våren 2017 var han inte längre vicepresident, och han skulle först två år senare ställa upp som presidentkandidat. Han var ”en vanlig medborgare” fri att engagera sig i affärsverksamhet – även om han förnekar att han skulle ha utnyttjat den friheten.

Räkna ändå med att Trump, understödd av medier som Fox News och New York Post, kommer att trumma in budskapet om Biden som en sorts maffiagudfader under de dagar som återstår av valrörelsen. Kanske kommer också nya mejl och sms att dyka upp i flödet.

Samtidigt kan Bidenkampanjen påminna om att Trump själv, som sittande president, hade ett hemligt kinesiskt bankkonto och har betalat mer skatt i Kina än i USA. Och att hans privata företag har tjänat pengar på utländska dignitärer som checkat in på hans lyxhotell i Washington DC – vilket utreds av en domstol.

Och väljarna då, vad säger de?

Troligen är bara en mycket liten minoritet tillräckligt insatta i Hunter Bidens invecklade affärer för att engagera sig i frågan. Att marginalväljare skulle påverkas särskilt mycket av detta är inte troligt.

De flesta andra lever i två parallella mediebubblor och kommer bara att förstärkas i sina uppfattningar.

Antingen att Joe Biden är en korrumperad politiker som borde ”låsas in”.

Eller att Donald Trump är desperat och tar till vilka medel som helst för att vinna valet.

