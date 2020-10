Åtta år har gått sedan en thailändsk motorcykelpolis dog i en kollision med en Ferrari i centrala Bangkok. Kroppen släpades med bilen i hundra meter. Därefter smet föraren från platsen.

Men genom att följa ett spår av bromsvätska från brottsplatsen hamnade polispatrullen hemma hos Vorayuth Yoovidhya, barnbarn till grundaren av energidrycksföretaget Red Bull. Den skadade Ferrarin stod då parkerad i närheten.

Vorayuth Yoovidhya går under smeknamnet ”Boss” och beskrivs som en playboy av The New York Times. Nu, åtta år senare, väljer Interpol att utfärda sin högsta efterlysning för att gripa arvingen, som befinner sig på landsflykt.

I utredningens inledande skede lade familjen Yoovidhya skulden på en hushållsarbetare som de menade hade kört bilen. Men när misstankarna i stället riktades mot ”Boss” ska han enligt den thailändska polisen ha erkänt gärningen. Arvingen ska också ha varit berusad när kollisionen inträffade. Han greps, men frigavs mot borgen.

Kort efter kraschen betalade familjen Yoovidhya den avlidne polismannens anhöriga 100.000 dollar i kompensation, enligt The New York Times. Åtalet kvarstod dock.

Eftersom Vorayuth Yoovidhya valde att inte dyka upp på rättegångsförhandlingarna kunde inte en formell anklagelse läggas fram. Processen drog ut på tiden och 2017 – fem år efter händelsen – hade han fortfarande inte gått upp inför rätten.

Under tiden fortsatte Vorayuth Yoovidhya att leva jetsetliv och reste jorden runt. När kallelserna kom skyllde han på affärsresor och sjukdom.

Till slut utfärdade myndigheterna en order om att arvingen skulle gripas. 2017 lämnade han därför Thailand.

Därefter stod utredningen stilla, tills polisen valde att lägga ned ärendet i juni i år. Beslutet väckte stor ilska i landet och sågs som ett exempel på hur eliten i Thailand specialbehandlas av myndigheterna. Efter allmänhetens ilska meddelade polisen i augusti att fallet återupptas. Myndigheten hänvisade då till att ny information framkommit i ärendet.

– Vi kommer att göra vad som än krävs för att föra honom tillbaka. Vi har arbetat dygnet runt för att få tillbaka honom till landet, säger polisens talesperson Kissana Phathanacharoen på en pressträff, enligt New York Times.

Polisen hoppas nu att Interpols rödflaggning ska leda fram till ett gripande. Efterlysningen har gått ut till den internationella polisorganisationens 193 medlemsländer. Hittills har inga nya uppgifter om Vorayuth Yoovidhya inkommit.

Den utdragna utredningen har resulterat i att vissa av brottsrubriceringarna har preskriberats. Vorayuth Yoovidhya anklagas dock fortfarande för vårdslös körning med dödlig utgång.