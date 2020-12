Irankonferens skjuts upp efter avrättningen av journalist

Frankrikes utrikesdepartement meddelade i ett uttalande på söndagen att landets ambassadör i Iran inte avser att delta i forumet på grund av ”den barbariska och oacceptabla avrättningen”.

Även Tyskland, Österrike och Italien har valt att inte delta, enligt det franska uttalandet, rapporterar Reuters.

På söndagskvällen meddelade Europe-Iran Business Forum att evenemanget skjuts på framtiden. Över 3 300 deltagare från 40 länder hade då hunnit anmäla sig till den tre dagar långa konferensen.

Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif och EU:s utrikeschef Josep Borrell skulle ha hållit anföranden under forumets öppning.

Ruhollah Zam, som levde i exil i Frankrike, försvann under oklara former under en resa till Irak i fjol. Iran meddelade kort därefter att han gripits. Han dömdes till döden i juni.

EU:s fördömande av avrättningen har fått Iran att kalla upp Frankrikes och Tysklands ambassadörer.

Erik Ohlsson: Avrättning av journalist dåliga nyheter för svensk-iranske forskaren