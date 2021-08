Islands sjukvård under press efter smittovåg

Antalet nya sjukdomsfall ligger fortsatt på en hög nivå i Island, som drabbats av en smittovåg sedan i mitten av juli. Under gårdagen registrerades 119 nya sjukdomsfall. Totalt har Island 1 302 aktiva fall i en befolkning på cirka 357 000 människor. Antalet sjukdomsfall räknat per 100 000 invånare ligger på 420 under den senaste tvåveckorsperioden, enligt statistiktjänsten Covid.is.

Samtidigt som Island ligger i världstoppen vad gäller vaccinationstäckning – drygt 80 procent av befolkningen har fått minst en spruta och nästan 75 procent är fullvaccinerade, enligt Ourworldindata – kommer rapporter om ett ansträngt läge inom sjukvården i landet. Förra veckan varnade det nationella universitetssjukhuset för kapacitetsbrist och att patienter stod på kö för att få bli inlagda. Akutmottagningarna, som i normalfallet arbetar kring 100 procent av sin kapacitet, har nu fått ytterligare börda av de nya covidfallen som inkommit de senaste veckorna.

– Vi har bemanningssvårigheter och de anställda är utbrända, sa Páll Matthíasson, chef på det nationella universitetssjukhuset enligt VG.

Sjukhusanställda på semester har kallats tillbaka till jobbet efter farhågor om att fler människor kan komma att söka vård framöver.

– Om utvecklingen fortsätter i den här riktningen är det möjligt att vi når vår maxkapacitet, sa Kamilla S. Jósefsdóttir, vice statsepidemiolog på den isländska hälsomyndigheten till VG.

Samtidigt påpekar Islands statsepidemiolog Thórólfur Gudnason att vaccinen förhindrar smittspridning och allvarlig sjukdom. Ovaccinerade personer löper tre gånger större risk att drabbas av covid-19, fyra gånger större risk att bli inlagda på sjukhus och fem gånger större risk att behöva intensivvård under den nuvarande smittovågen, uppger han.

– Data visar tydligt att vaccinen gör det mycket mindre sannolikt att smittas av, sprida, och bli sjuk av viruset. Det bör fungera som en uppmuntran för alla att vaccinera sig eller slutföra sina vaccinationer om de inte har gjort det, sa Thórólfur Gudnason på en presskonferens på torsdagen enligt Iceland Review.

27 covidpatienter vårdas just nu på sjukhus. Fyra av dessa ligger i respirator. Genomsnittsåldern på de inlagda är 64 år.

Drygt 1 700 personer sitter i karantän på Island, varav majoriteten befinner sig i Reykjavik-området.

Den 31 juli återinfördes flera restriktioner i öriket. Bland annat är det nu obligatoriskt att bära munskydd inomhus samtidigt som barer och restauranger måste stänga klockan 23.

I augusti inleddes vaccinering av barn mellan 12 och 15 år.

