Israel: Fortsätter slå till för att få lugn

– Försvarsmakten kommer att fortsätta slå till för att långsiktigt åstadkomma totalt lugn. I Gaza faller torn, fabriker rasar samman, tunnlar slås ut och befälhavare dödas, säger försvarsminister Benny Gantz till pressen.

Stridsflygplanens attacker mot Gazaremsan har hållit de flesta invånarna vakna under natten, rapporterar Al Jazeera inifrån området. Regelbundet hörs explosioner och byggnader skälver. Senare på torsdagen ska den israeliska försvarsmakten IDF:s chef Aviv Kochavi ta ställning till planer för en markoperation.

Omvänt noterar IDF att Hamas avfyrat över 1.500 raketer in i Israel, så långt som närmare 15 mil in i landet. IDF har kallat in 5.000 reservofficerare och förstärkt sitt luftvärnsrobotsystem Iron Dome som uppges stoppa omkring 90 procent av projektilerna.

Det palestinska hälsodepartementet har registrerat 67 dödade, varav 17 barn, sedan stridigheterna inleddes på måndagen. Israel har hävdat att minst 41 av dödsoffren hör till Hamas, Palestinas islamiska jihad eller någon annan terrorgrupp.

På den israeliska sidan har sju personer dödats, varav ett barn, två araber, en indisk medborgare och en militär. På bägge sidor uppges antalet skadade vara några hundra.

Israels säkerhetsråd beslutade på onsdagskvällen att man avser att eskalera sina attacker mot strategiska mål och därmed hade man officiellt nobbat Hamas propå om eldupphör som framförts via Rysslands utrikesdepartement.

Gantz har i stället bett om att få undantagstillståndet för ett område på åtta mils avstånd från Gazas gräns förlängt i två veckor.

Skadade byggnader syns även i israeliska staden Petah Tikva på torsdagen. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP

– Vi har börjat förstöra mål som har koppling till Hamasstyret, såsom centralbanker och byggnader för den inre säkerhetsapparaten. Hamas börjar upptäcka sprickor och det finns ett tryck inom organisationen såväl som bland allmänheten i Gaza som tappar tålamodet och ser dessa ruiner på eid al fitr, säger IDF:s talesperson Hidai Zilberman enligt Jerusalem Post.

Medan vädjanden om en nedtrappning eller ett eldupphör strömmar in från många håll i omvärlden, inklusive från nära allierade USA, meddelar försvarsministern att något sådant inte är aktuellt:

– Vi kommer inte att lyssna på några moralistiska tillrättavisningar från någon organisation eller institution gällande vår rätt och plikt att skydda Israels medborgare, säger Benny Gantz.

Bakgrunden till stridigheterna är en bostadskonflikt, där 23 byggnader och deras invånare hotas av vräkning i det palestinska området Sheikh Jarrah i östra Jerusalem. Den rättsliga processen har pågått i 50 år.

Från palestinskt håll hävdar man att de inte ska vräkas från sina hem, bland annat med argumentet att östra Jerusalem är ockuperat, inte israeliskt.

Från israeliskt håll hävdar den judiska bosättarorganisationen Nahalat Shimon rätten till området som de kallar Shimon Hatzadik, med hänvisning till 1875 då judar in­flyttade från Europa ska ha köpt det av arabiska ägare.

