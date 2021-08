Israel protesterar mot Polens godkännande av ny lag – begränsar judars rätt till egendomar

Mängder av kontroversiella lagar har antagits i Polen sedan det högernationalistiska partiet Lag och rättvisa kom till makten i 2015. Bland annat en omstridd medielag som ger möjlighet att tysta landets största oberoende tv-kanal.

Under lördagen beslutade sig Polens president Andrzej Duda för att godkänna ett lagförslag som hindrar polska judar från att återfå egendom som beslagtogs under den tyska ockupationen under andra världskriget.

Den nya lagen som nu har godkänts anger en 10- till 30-årsgräns för återkrav. Det innebär att det finns ett slutdatum för hur länge ett ärende kan överklagas. Fram till i dag har judar och deras barn kunnat hävda att egendomar beslagtagits olagligt för att sedan kunna kräva att de ska återlämnas.

Men tjänstemän i Polen anser att detta ska ha orsakat osäkerhet kring äganderätten.

– Jag gjorde ett val i dag som under det under de senaste månaderna har förts en livlig debatt kring här och runtom i världen. Efter vidare analys har jag bestämt mig för att godkänna lagändringen, säger Andrzej Duda i ett pressmeddelande som publicerades på lördagen, enligt Reuters.

Israel kallar lagen ”antisemitisk” och menar att den kan förhindra judar för att få tillbaka sin egendom.

– Därför kallades vår chef för Israels ambassad i Warszawa tillbaka omedelbart. I kväll har Polen blivit ett antidemokratiskt land som inte hedrar den största tragedin i vår historia, säger Israels utrikesminister Yair Lapid.

Naftali Bennett, premiärminister i Israel fördömer lagen.

– Det är ett skamligt beslut, säger han enligt Reuters.

Innan andra världskriget bröt ut var Polen hem för ett av världens största judiska samhällen men det utplånades i samband med den tyska ockupationen. Sedan dess har judar kämpat för att få kompensation.

Lagförslaget har även lyfts av USA:s utrikesminister Antony Blinken som påtalade att han var djupt oroad över att det polska parlamentet skulle godkänna ett sådant lagförslag och uppmanande Andrzej Duda till att inte göra det tidigare i veckan.

World Jewish Restitution Organization, WJRO, bad den polska regeringen att backa i frågan på lördagen.

– Demokrati och rättvisa försvinner i Polen då president Duda undertecknar en lag som gör det praktiskt taget omöjligt för alla före detta polska fastighetsägare att få upprättelse för den egendom som illegalt beslagtagits under kommunisttiden, säger Gideon Taylor, ordförande för WJRO, till Reuters.