Israelisk hackergrupp säljer påverkanskampanjer runt om i världen

Företaget, som leds av bröderna Tal och Zohar Hanan, säger i samtal med journalister, förklädda till kunder, att det manipulerat 33 valkampanjer i länder världen över, ”27 av dem med framgång”.

Företaget, som kallar sig ”Team Jorge”, ser ut att ha debuterat under Venezuelas val 2012, då det arbetade för president Hugo Chávez motståndare.

Ett par år senare engagerades Team Jorge för att påverka den första katalanska folkomröstningen om självständighet, enligt granskningen var det av allt att döma på uppdrag av den spanska underrättelsetjänsten. Dagarna före valet dök nyheter upp i spansk press om nära relationer mellan terrorrörelsen IS och de katalanska nationalisterna. Det var Team Jorges verk. På valdagen, 9 november 2014, kollapsade Kataloniens internet, också det ett beställningsarbete.

”Tack älskling. Det var en underbar natt. Jag väntar på dig.”

Så löd texten på ett Amazon-paket som levererades hem till en politiker i Washington. I paketet låg en sexleksak. Hans fru öppnade paketet och reagerade som planerat. Politikern, mitt i en valkampanj, fick sova på sitt kontor några dagar – där han filmades av tv-team som tipsats om parets kris.

Sexgåvan hade skickats av 38-åriga Shannon Aiken, till synes en person av kött och blod, ägare till ett kreditkort. Men hon var en avatar, en identitet skapad för ändamålet av det israeliska företaget. När Kaliforniens guvernör Gavin Newsom såg ut att vilja dra in tillståndet för ett åldersstiget kärnkraftverk attackerades han på nätet av 1 800 sådana avatarer – verklighetstrogna men overkliga ”personer”.

En annan kund är den mycket aktiva och effektiva marockanska underrättelsetjänsten, som torde ha köpt in fjolårets intensiva smutskastningskampanj mot Västsaharas befrielserörelse Polisario. Syftet var att utmåla rörelsen som nära lierad med Iran och libanesiska Hizbollah.

Team Jorge har bakom sig liknande operationer i Ecuador, Kanada, Kazakstan, Nigeria, Mexico, Frankrike, Indonesien, Kenya och flera andra länder. Företaget är politiskt neutralt och arbetar för den som kan betala. Inom underrättelsebranschen kallas sådan verksamhet för FIMI, Foreign Information, manipulation and intervention. De stora aktörerna på detta område är Kinas och Rysslands statliga cybermyndigheter. Team Jorge försöker enligt granskningen ofta lämna spår efter sig som leder mot Kina.

Under samtal med Haaretz journalister, som utgav sig för att vara kunder, visade Team Jorge upp förbluffande färdigheter. Företagets försäljare visade via zoom hur han gick ut och in som han ville på ledande politikers sociala medier i en lång rad länder. Ägarna, bröderna Hanan, kommenterade på onsdagen avslöjandena med ”Vi arbetar endast lagligt”.