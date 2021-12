Israeliskt-palestinskt möte irriterar premiärministern

President Isaac Herzog, som enligt protokollet skall hålla sig ifrån politiskt känsliga ämnen, skyndade sig att ta Gantz i försvar:

– Jag välkomnar mötet. Det är självklart att vi måste samordna och planera tillsammans med vårt grannfolk, det gynnar bägge parter.

Mötet ägde rum i Gantz villa i Rosh Ha’Ayin norr om Tel Aviv. Det varade i två och en halv timme och handlade enligt Gantz om ”säkerhetssamarbetet mellan den israeliska och den palestinska regeringen, samt om förtroendeskapande åtgärder för att stimulera ekonomiskt samarbete”. I mötet deltog också Ghassan Alyan, samordnare av Israels politik på Västbanken, och Majed Faraj, chefen för den palestinska säkerhetstjänsten.

Israels försvarsminister Benny Gantz. Foto: Manuel Balce Ceneta

Det är inte första gången Gantz gör som han behagar ifråga om Israels relationer till det palestinska självstyret. I augusti gästade han Abbas i dennes hem i Al-Birah på Västbanken. Bakgrunden till mötena är mer politisk än militär. Israels intima och omfattande säkerhetssamarbete med Abbas styrkor sköts på lägre nivå. Men Gantz vill understryka inför sina väljare att han betraktar den palestinska regeringen som en partner, inte som en fiende. Naftali Bennetts väljare, om inte han själv, är motståndare till alla sorters närmanden mellan Israel och palestinierna. Premiärministerns indignation var troligtvis mer spelad än äkta.

Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas. Foto: Alex Brandon

Under det gångna året har palestinska terrorattacker mot israeler på ockuperat område sjunkit. Två civila israeler dödades under 2021 på Västbanken (men inga soldater), den lägsta siffran någonsin. Under mötet mellan Gantz och Abbas tackade försvarsministern presidenten för palestinska soldaters rådiga ingripande häromveckan, då två bosättare räddades från att lynchas i Ramallahs centrum. Samtidigt har antalet attacker från israeliska bosättare mot palestinier ökat kraftigt under 2021, enligt Israels militärtalesman.

