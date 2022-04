Israeliskt spionprogram äventyrar spansk koalition

– Innan vi kan återuppta vårt parlamentariska samarbete måste denna affär redas ut på djupet, sade Aragones, som hör till de avlyssnade politikerna.

The Citizen Lab i Toronto, som tidigare lyckats knyta flera regimer till de omstridda spionprogrammen, publicerade på tisdagen sin rapport ”Catalan Gate”, som hävdar att 63 katalanska aktivister och politiker fått sina telefoner kapade sedan 2017, året för Kataloniens misslyckade utbrytning ur Spanien. Rapporten säger att mycket pekar på att spionprogrammen opererats av den spanska underrättelsetjänsten CNI, men att man saknar säkra bevis för detta. En av de som utsatts för spionprogrammen är Kataloniens förre regeringschef, den landsflyktige Carles Puigdemont.

I ett reportage häromdagen i tidskriften The New Yorker sägs NSO, tillverkaren av Pegasus, ha sålt sina program till minst 45 länder, flera av dem i Europa. Den israeliska tidningen Haaretz, som spelat en huvudroll under de senaste årens avslöjanden av de olika spionprogrammen, hävdade på onsdagen att NSO säljer sitt program för tio miljoner dollar till västerländska demokratier, men tar mycket mer betalt av oljeshejkdömena kring Persiska viken och andra förtryckarregimer.

Albert Royo, en av ledarna för den numera förbjudna organisationen Diplocat, som fungerat som ett inofficiellt katalanskt utrikesdepartement, säger till DN:

– Vi är inte överraskade över att den spanska staten sjunkit så lågt. Men det här är en hejdundrande skandal. Spioneriet har utförts i en rad länder och till och med EU:s justitiekommissionär Didier Reynders, som försökt bekämpa Pegasus, har hackats av programmet.

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Foto: Filip Singer

För premiärminister Pedro Sánchez och hans socialistiska PSOE kommer avslöjandena mycket olägligt. Den nye högerledaren Alberto Feijóo har passerat honom i mätningarna och han är mycket angelägen om att avstyra ett nyval. Men Sánchez är beroende, för sin majoritet i den spanska kongressen, av Pere Aragones katalanska separatistparti ERC – som nu måste blidkas på något vis. Regeringens reaktion har hittills varit mycket lam. Försvarsminister Margarita Robles säger att ”allt som rör CNI är hemligt, och endast kongressens speciella underrättelseutskott har rätt att avkräva CNI några förklaringar”. Till saken hör dock att detta speciella utskott inte sammanträtt sedan 2019 och inte har några möten inplanerade.

