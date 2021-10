Israels utrikesminister rörd till tårar vid Ann Lindes besök

Under ett samtal med DN i Herzliya berättar Ann Linde att det var hennes målsättning redan då hon tillträdde att rycka upp förbindelserna med Israel:

– Det är inte normalt att vi haft så dåliga relationer. Jag började fråga mig vad vi kunde göra för att få till stånd en förbättring. Sedan har det underlättat att Israel fått en president som är en stor Sverigevän – min bekant sedan många år: arbetarpartiets förre ledare Yizhak Herzog. Han har varit till stor hjälp.

Ann Linde rörde sin israeliske kollega Yair Lapid, den israeliska regeringens starke man, till tårar under deras möte i Jerusalem. Hon överlämnade kopior på sidor i den svenske diplomaten Raoul Wallenbergs anteckningsbok från Budapest under Förintelsen. I listan över judar som Wallenberg lyckades skaffa skyddspass och därmed räddade, står det ”Tomislav Lempel” – alltså Yair Lapids far, som efter sin räddning blev en berömd israelisk journalist och politiker under namnet Tommy Lapid.

Ann Linde har bjudit Yair Lapid att gästa Sverige, men när ett svarsbesök skall äga rum är ännu inte klart.

Lindes besök och närmandet mellan länderna har tilldragit sig stor uppmärksamhet i Israel, med bland annat en flera sidor lång intervju i landets största dagstidning Yediot Ahronot.

– Jag har fått många reaktioner – bland annat från israeler som undrar ”Vågar man nu resa till Sverige?”; ”Törs man bära kippa i Sverige?”. Frågorna är ett mått på hur negativ Sverigebilden varit, säger Ann Linde.

Relationerna mellan Israel och Sverige försämrades hastigt efter Sveriges erkännande av Palestina 2014. Israeliska nationalistpolitiker, med dåvarande utrikesministern Avigdor Liebermann i spetsen, tävlade med varandra i att utmåla Sverige som Israel-fientligt. Särskilt svartmålades Ann Lindes föregångare i ämbetet, Margot Wallström. Linde understryker dock att Sverige inte backat när det gäller sin grundsyn på Israel–Palestina-konflikten, och heller inte från erkännandet av Palestina:

– De reparerade relationerna till Israel kommer inte på något vis att gå ut över våra förpliktelser mot palestinierna. Tvärtom, palestinierna inser att våra möjligheter att agera gynnas av öppna kanaler till Israel.

Ann Linde far på tisdagen till Ramallah på Västbanken för möten med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas och med utrikesminister Riad Malki. På grund av ett byråkratiskt trassel har EU:s årliga bistånd till palestinierna, som skulle ha betalats ut i januari, inte nått Ramallah. Inför besöket har Sverige lyckats se till att en första betalning på 15 miljoner euro nu betalas ut.

– Men under mina samtal med de palestinska ledarna så måste jag säga dem som det är: Sverige och EU kan inte fortsätta att ge så frikostigt stöd om de inte tar krafttag mot korruptionen.

Också de israeliska ledarna har fått lyssna till skarp kritik från Linde, främst för bosättningspolitiken på den ockuperade Västbanken, och för enskilda bosättares våld mot palestinska bybor och bönder. Men utrikesministern betonar att hon ser vissa tecken på en mer human och konstruktiv Palestina-politik från den nya israeliska koalitionen:

– Lapid har tagit initiativ till åtgärder för att förbättra livskvalitet och sysselsättning i Gazaremsan; han har fördömt bosättarvåldet kring Hebron och hans regering har skickat ministrar att överlägga med palestinska ledare i Ramallah, vilket inte skett på flera år.

Linde säger att Sverige är fullt medvetet om Israels säkerhetsbehov.

– Jag har själv sett, under ett tidigare besök här, hur raketer avfyrade från Gazaremsan landar i den israeliska staden Sderot. Det är helt oacceptabelt att civila skall utgöra måltavla för raketer och för ballonger som antänder skogar och åkrar.

På senare år har EU agerat alltmer sällan och allt mindre kraftfullt i konflikten Israel–Palestina. Delvis beror detta på att Israels förre ledare Benjamin Netanyahu lyckades slå en kil mellan Palestina-vänliga västeuropeiska EU-länder och Israel-vänliga EU-regeringar i Central- och Östeuropa.

Finns det någon chans att EU på nytt skall kunna agera på ett effektivt sätt?

– Uppgiften har blivit svårare, eftersom USA satsar alltmer av sin diplomatiska energi på Kina-frågan. Men vi är fortfarande övertygade om att seriösa förhandlingar kan leda fram mot en tvåstatslösning och fred, säger Ann Linde.

