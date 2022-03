”Jag är rädd för att Ryssland ska starta kärnvapenkrig”

Fakta. Frågan om kärnvapenförbud just nu

• Den 27 oktober 2016 röstade FN:s generalförsamling igenom en resolution (ett bindande förslag) om att förhandlingar om ett internationellt avtal som förbjuder kärnvapen skulle inledas under 2017.

Av FN:s 193 medlemsländer röstade 123, däribland Sverige, ja till resolutionen. Men omröstningen bojkottades av de nio kärnvapenmakterna (USA, Storbritannien, Frankrike, Kina, Ryssland, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea) och deras närmaste allierade.

• Den 7 juli 2017, efter två förhandlingsomgångar, godkändes resolutionen. 122 länder stöttade avtalet.

• Den 20 september samma år öppnade avtalet om förbudet mot kärnvapen för signering. 50 länder var beredda att underteckna avtalet omedelbart, sedan har fler följt efter.

• Enligt FN:s regler måste avtalet ratificeras (godkännas) av parlamenten i de länder som skrivit under, för att vinna laga kraft. Och minst 50 länder måste ställa sig bakom. Den 22 januari 2021 passerades den gränsen och konventionen trädde i kraft. Det formella namnet är Treaty on the prohibition of nuclear weapons och förkortas TPNW.

• Till dags dato har 86 av FN:s medlemsländer skrivit under, och 59 länder har ratificerat avtalet.

● Sverige har hittills valt att inte signera eller ratificera avtalet.

• Enligt TPNW är det förbjudet att testa, utveckla, inneha, producera och använda kärnvapen. Förbudet gäller också hot om att använda kärnvapen.