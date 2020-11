Jannike Kihlberg: Bidens seger avgörande för klimatet

USA-valet 2020

För några dagar sedan, i onsdags dagen efter presidentvalet, trädde USA formellt ut ur Parisavtalet. Nu när Joe Biden har segrat och blir landets näste president står det klart att USA:s tid utanför Parisavtalet blir en kort parentes.

Biden twittrade i onsdags ”I dag lämnade Trumpadministrationen officiellt Parisavtalet. Och om exakt 77 dagar, kommer Bidenadministrationer att återinträda”.

https://twitter.com/JoeBiden/status/1324158992877154310

När Joe Biden tillträder den 20 januari är det enkelt för honom att ta tillbaka USA i Parisavtalet. Beslutet kan han fatta själv genom en så kallad presidentorder. Så är avtalet utformat. Det enda han sedan behöver göra är att skicka in ett tillkännagivande till FN:s generalsekreterare António Guterres om att USA önskar återgå till Parisavtalet samt skicka med en plan för landets nationella klimatåtaganden. Sedan tar det 30 dagar innan USA är med.

I slutet av februari är då USA återigen med i det avtal som där nästan 200 av världens länder har lovat att arbeta för att begränsa klimatförändringen och bland annat hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader.

Det är goda nyheter för världens klimat och en passande present lagom till femårsdagen för Parisavtalet. Den infaller den 12 december i år och ska högtidlighållas av de länder som är kvar i avtalet.

Stämningen kommer att vara betydligt bättre nu när USA snart kommer att vara med igen.

För det globala klimatarbetet har det avgörande betydelse att USA, världens näst största utsläppsland med 15 procent av de globala utsläppen, och världens största ekonomi nu återigen är med i samarbetet.

Joe Biden var vicepresident under president Obama som målmedvetet arbetade för klimatet. Obamas goda kontakter med Kina ledde till att länderna hade ett samarbete om klimatet som var avgörande för att Parisavtalet skulle bli verklighet och att det blev så ambitiöst som det blev.

Där Trump under fyra år har tagit USA bort från den internationella spelplanen siktar Joe Biden på att komma tillbaka. Han har lovat att bjuda in till ett internationellt klimatmöte redan under sina 100 första dagar vid makten.

I sin kampanj har Joe Biden lanserat den mest ambitiösa klimatplan som har lagts fram.

Planen ”Build back better” ska investera 2.000 miljarder US dollar för att ställa om och stimulera ekonomin med förnybar energi, välbetalda säkra jobb i nya branscher inom gröna näringar och tackla problem med ojämlikhet.

Han ska också tillsätta ett råd, liknande det klimatpolitiska råd som finns i Sverige, som ska driva klimat- och miljöfrågor. Det ska ledas av en ”tsar”, ett namn som har förekommit är John Kerry som var utrikesminister under Obama.

USA ska dessutom bli koldioxidneutralt till 2050. Sådana signaler är viktiga för det globala klimatarbetet. Sedan tidigare har EU samma mål och diskuterar nu att skärpa det. Nyligen meddelade såväl Japan som Sydkorea att de också siktar på koldioxidneutrala till 2050 och Kina har nyligen sagt att de ska vara klimatneutrala till 2060.

Bidens seger innebär det att världens tre största ekonomier samt EU har satt mål för koldioxidneutralitet.

Trump har dragit tillbaka nära 100 regleringar när det gäller klimat och miljö. Flest inskränkningar eller ändringar har utförts av USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, EPA, och berör allt från begränsningar av utsläpp från kolkraftverk, vägtransporter till att ta bort skyddsregler för mer än hälften av nationens våtmarker, och lindrat regler för kvicksilverutsläpp från kraftverk. Enligt en genomgång som New York Times har gjort har 99 förändringar gjorts, 72 har genomförts medan 27 är under behandling.

Joe Biden kommer att sikta på att vrida tillbaka den utvecklingen. Vissa regeländringar kan ändras tillbaka via presidentorder men hur det går i andra frågor kommer att hänga på vilket stöd han får i senaten och kongressen.

Vicepresident Kamala Harris är ett starkt stöd vid den blivande presidentens sida när det gäller klimatet. Hon är inte bara USA:s första kvinnliga vicepresident. Hon kommer från Kalifornien, USA:s kanske mest klimatmedvetna och progressiva delstat, och har höga ambitioner i klimatarbetet – kanske ännu högre än Joe Biden.

Resultatet av USA-valet är extremt viktig för klimatet. Vad som händer de fyra närmaste åren är avgörande för om klimatförändringen ska kunna bromsas tillräckligt för att nå klimatmålen.

För nästan exakt två år sedan konstaterade FN:s klimatpanel IPCC i en rapport att om världen ska klara av målet i Parisavtalet att hålla den globala uppvärmningen runt 1,5 grader måste världens utsläpp halveras till 2030. Det är bråttom var det tydliga budskapet. Då hade världen 12 år på sig att nå målen, sedan dess har det gått två år, nu är det bara 10 år kvar och allt arbete återstår.

Klimatet är en stor segrare i USA:s presidentval. År 2020, som innan coronapandemin slog till, skulle ha varit ”supermiljöåret” har nu i november fått en positiv nyhet.