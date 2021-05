Jannike Kihlberg: Klimatkrisen driver fram fler rättsfall

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

I förra veckan meddelade en domstol i Nederländerna att oljejätten Shell måste minska sina utsläpp kraftigt, dagen efter meddelade en domstol i Australien att landets miljöminister måste ta ungas framtid med i beräkningen när beslut ska tas om en kolgruva ska utvidgas eller inte.

Syskonen Backsen på ön Pellworm är en del av en tydlig trend som har vuxit fram de senaste åren – att allt fler tar juridiken till hjälp för sin rätt till en trygg framtid.

I närmare 1.700 fall världen över ställs regeringar och bolag till ansvar i ärenden som rör klimat och miljö.

Det mest kända fallet har varit Urgenda i Nederländerna där landets högsta domstol för ett par år sedan beslutade att landets klimatmål måste skärpas. Den tyska domen där syskonen Backsen har drivit fram ett liknande beslut har samma tyngd.

Ett stigande hav har länge funnits med som en akut klimatrisk. Små ö-nationer som Fiji, Marshallöarna och Kiribati har under många år lyft frågan på FN:s stora klimatmöten.

I korridorerna under klimatmötet i Paris var det just de små önationerna som tog initiativ till att en grupp länder, däribland USA och Sverige, gick samman i en koalition för att jobba för höjda ambitioner under mötet.

Arbetet lyckades över förväntan. Resultatet är att de 1,5 grader som skrevs in i Parisavtalets temperaturmål, att hålla uppvärmningen väl under 2 grader med sikte på 1,5. Innan mötet tvivlade många på att världens länder skulle kunna enas om ett mål på 2 grader.

I sin senaste specialrapport konstaterade IPCC att havsnivån stiger snabbare än väntat och att hastigheten ökar. Även om målet i Parisavtalet uppfylls kan haven stiga med mellan 30 och 60 centimeter till sekelskiftet.

Närmare en tiondel av världens befolkning, 680 miljoner människor, bor i lågt liggande kustområden som hotas av stigande havsnivåer. Det gäller önationer och Bangladesh men även södra Sverige.

Gemensamt för många av dem som löper störst risk när havet stiger och andra effekter av klimatkrisen är att de inte har bidragit till orsakerna, det gäller såväl för ungdomar som fattiga i ett Bangladesh där havet tar allt mer land.

Var de än bor så är det avgörande för dem att politiker och andra makthavare tar sitt ansvar för att uppfylla målen i Parisavtalet. Att vända sig till domstolar har blivit en möjlig väg och i takt med att klimatförändringens effekter blir mer märkbara kommer också rättsfall som rör klimat att bli vanligare.