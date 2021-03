Jannike Kihlberg: Konkret klimatstrategi saknas i Kinas femårsplan

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Kina är världens största utsläppsland med 28 procent av de globala utsläppen och spelar en avgörande roll när klimatmålen ska nås.

President Xi Jinpings oväntade besked i höstas att Kina skulle höja sina klimatambitioner och sikta på att bli koldioxidneutrala till år 2060 väckte förhoppningar om ett rejält kliv framåt i klimatarbetet. De konkreta åtgärderna förväntades komma i den nya femårsplanen som sträcker sig till 2025.

Nu har planen presenterats och de som hoppades på en tydlig strategi med definierade mål som exempelvis tak för koldioxidutsläpp eller gräns för kolkraftens andel i energimixen blev besvikna - några sådana mål eller gränsvärden är inte satta.

Experter varnar till och med för att de målsättningar som finns kan gå på tvärs mot klimatmålen - istället för att leda till minskade utsläpp kan de leda till ökade utsläpp om inte ytterligare åtgärder vidtas.

I planen ingår att ”utsläppsintensiteten” ska minskas, det är ett relativt mått där halten koldioxid är kopplat till andel av BNP. I praktiken innebär det att när tillväxten ökar så finns det utrymme även för utsläppen att öka.

Vid en tillväxt på 5,5 procent skulle utsläppen kunna öka med 1,1 procent och trots det fortfarande vara i linje med målet, enligt beräkningar från Lauri Myllyvirta, chefsanalytiker på institutet Centre for research on Energy and Clean Air i Helsingfors.

Planens mål på 20 procent fossilfritt i energimixen till 2025 signalerar inte kraftigt höjda ambitioner utan är i linje med utvecklingen under de senaste åren. Ett mål för ökad kärnkraftskapacitet finns också i planen, och den kan tolkas som en signal att snabba på nya kärnkraftsprojekt.

Någon gräns för kolkraftens andel finns inte och en ökad energianvändning innebär att det fortfarande finns stort utrymme för kolkraften att expandera.

Sammantaget är inte planen det stora kliv i klimatarbetet som världen hade hoppats på, snarare ett ”babystep”, pyttesteg, som Lauri Myllyvirta uttrycker det.

Chansen finns fortfarande att stegen i det kinesiska klimatarbetet kan bli större redan i år. Femårsplanen är trots allt en övergripande plan, senare i år kommer planer för regioner och sektorer, exempelvis energisektorn, som kan vara mer konkreta.

Å andra sidan pekar tyvärr verkligheten åt fel håll. Förra året byggde Kina mer än tre gånger mer ny kolkapacitet än resten av världen tillsammans - takten motsvarar ett stort kolkraftverk i veckan. En sådan investering brukar ta trettio år att räkna hem. Dessutom bygger de även kolkraftverk i andra länder som deltar i infrastrukturprojektet den nya Sidenvägen.

Men man ska också komma ihåg att alla, inte bara Kina, har ett stort ansvar att minska utsläppen. Och vi här i Sverige bidrar till de kinesiska utsläppen genom vår konsumtion och våra levnadsvanor. Så när vi shoppar kläder, skor eller prylar som tillverkats i Kina har de orsakat utsläpp där. Detsamma gäller till exempel Gotlandsfärjan eller den omtalade ”Guldbron” vid Slussen.

Andra stora utsläppare som EU, Japan och Sydkorea har precis som Kina också utlovat klimatneutralitet runt mitten av seklet, ett liknande löfte kommer från USA:s nya president Biden.

Men ska ländernas löften vara trovärdiga måste de omvandlas till politiska riktlinjer och åtgärder.

Inom Parisavtalet har världens länder gett löften om nationella åtaganden, så kallade NDC, Nationally determined contributions. Om nuvarande åtaganden uppfylls kommer uppvärmningen att hamna på 3,2 grader. Ska 2-gradersmålet nås krävs att ländernas åtaganden trefaldigas, ska 1,5 gradersmålet nås krävs att de femfaldigas.

Till klimatmötet COP26 i Glasgow i november ska världens länder ha kommit in med nya, mer ambitiösa löften. Hittills har ett 70-tal länder som tillsammans står för cirka 30 procent av världens utsläpp lämnat in nya åtaganden. Även de är långt ifrån tillräckliga och skulle, enligt en färsk rapport, tillsammans leda till att utsläppen kan minska med mindre än 1 procent till 2030.

Fortfarande har de stora utsläppsländerna inte kommit med nya åtaganden. USA, världens näst största utsläppsland, har sagt att de ska komma med sin nya NDC i slutet på april. Den kan bli en ny måttstock på hur världen ligger till för att klara klimatkrisen. Blir den tillräckligt ambitiös kan den kanske sporra andra stora utsläppsländer att vässa sina klimatplaner så att det blir en kapplöpning till nettonollutsläpp.