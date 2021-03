Jannike Kihlberg: Risk för skyfall och översvämningar som de i Australien ökar i en varmare värld

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

För ett drygt år sedan drog enorma skogsbränder fram i Australien, hela byar brändes ner, ett dussintal människor och miljarder djur omkom i lågorna.

Nu drabbas delvis samma områden av extrema regnmängder och stora översvämningar. Mer än 800 millimeter regn på mindre än en vecka har uppmätts. Orter har fått lika mycket regn på en dag som de normalt får på en månad, drygt 18.000 personer är evakuerade, i Sydney varnas människor från att gå ut.

Är det klimatförändringens effekter vi ser?

Något entydigt eller enkelt svar på den frågan kan inte ges. Men ett förändrat klimat kan spä på och öka risken kring händelser som skulle ha skett ändå.

I sin senaste klimatrapport ”State of the climate” som kom förra året konstaterade Australiens motsvarighet till SMHI, Bureau of Meteorology, att klimatförändringen redan är tydlig i landet och visar sig på flera sätt.

Delar av Australien har fått mer än 800 millimeter regn på mindre än en vecka. Foto: Saeed Khan/AFP

Och det påverkar såväl eld som vatten. Rapporten konstaterar att det som de kallar ”extremt brandväder” ökat och brandsäsongen blivit längre sedan 1950-talet.

Samtidigt har intensiteten i kraftiga regnväder ökat. Även om de totala regnmängderna under den kalla säsongen minskar och troligen leder till längre perioder av torka leder de även till mer intensiva kortvariga häftiga regnväder.

I framtiden förväntas regnvädren bli än mer intensiva eftersom en varmare atmosfär kan hålla mer fuktighet vilket leder till ökad nederbörd.

Hittills har Australiens medeltemperatur ökat med cirka 1,4 grader sedan de nationella mätningarna startade 1910. Havet runt landet har också blivit varmare och temperaturen stigit med cirka en grad under samma tid. Allt detta bidrar till mer fukt i atmosfären och skapar förutsättningar för skyfall.

Enligt professor Steve Sherwood, vid Climate Change Research Centre vid University of New South Wales, kan atmosfären hålla ungefär 7 procent mer fukt för varje grad av uppvärmning.

”Vi vet att ungefär 5 till 10 procent av det regn vi får nu kommer från den globala uppvärmningen och resten skulle ha kommit ändå”, säger han till The Guardian.

Även om de enskilda händelserna som rekordstora skogsbränder eller ovanligt omfattande översvämningar inte med bestämdhet kan kopplas till klimatförändringen så visar rader av internationella rapporter med klimatscenarier att ett varmare klimat leder till ökat risk för extremväder.

I takt med att utsläppen fortsätter och den globala uppvärmningen ökar så ökar också risken för extrema väder.

