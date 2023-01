Japan höjer belöning till familjer som lämnar Tokyo

Japan lider sedan en lång tid tillbaka av låga födelsetal och en åldrande befolkning. Det senare är särskilt tydligt på landsbygden. Unga flyr så snart de kan, lockade av möjligheten att tjäna pengar i storstaden. Över 90 procent av japanerna i storstäder, jämfört med 63 procent 1960.

Som en följd står hundratals byar på randen till total utarmning. En tankesmedja för befolknings- och socialförsäkringsfrågor i Tokyo har förutspått att år 2040 kommer 929 av Japans 1 700 kommuner att vara utraderade.

För att motverka trenden har den japanska regeringen sedan några år ett program som ska locka familjer att lämna storstadslivet. De frestar med en annan lugnare livsstil, tillgång till barnomsorg – och pengar.

Från och med april höjer regeringen det statliga bidraget till alla familjer som bryter upp från stor-Tokyo med sina runt 35 miljoner invånare, enligt flera japanska medier. En familj ska få en miljon yen, runt 80 000 kronor, per barn som är under 18 år. Det är en höjning med 700 000 yen per barn. Och förutom stödet på en miljon yen per barn kan familjer få upp till tre miljoner yen om de flyttar till landsbygden och startar företag där.

Runt 1 300 städer i Japan är anslutna till programmet, enligt nyhetsbyrån Kyodo. Hälften av pengarna kommer från staten och hälften betalar kommunerna. En förhoppning är att de ska få draghjälp av pandemin då antalet som jobbade på distans ökade, en annars ovanlig företeelse i Japan.

För att få pengarna måste familjerna bo på sina nya hemorter i minst fem år och minst en familjemedlem måste arbeta, antingen i sin nya hemstad eller på distans. De som väljer att flytta tillbaka till storstaden innan fem år har passerat måste betala tillbaka pengarna.

Japan brukar kallas för en tickande demografisk bomb. Medellivslängden är en av världens högsta, samtidigt som födelsetalen minskar. Prognoserna är dystra. 2065 väntas befolkningen ha minskat från nuvarande 125 miljoner till 88 miljoner. Samtidigt ökar andelen över 65 år stadigt. Det innebär att färre yngre ska försörja flera äldre.

2021 var nära en tredjedel av Japans befolkning, 28,9 procent, över 65 år gammal. Inrikesministeriet har varnat för att landet är på väg att bli ”ultragammalt”, med 40 procent av invånarna över 65 år om 40 år.

