Jättefartyget Ever Given kan snart kasta loss Uppgörelse om skadestånd har träffats

Det 400 meter långa containerfartyget var den 23 mars i år på väg till Rotterdam från Shenzhen i Kina när det grundstötte i Suezkanalen. Under närmare sex dygn blockerades all framkomlighet i denna mycket hårt trafikerade vattenväg. Hundratals fartyg köade på ömse sidor om Ever Given, eller tvingades till en rejäl omväg runt Afrikas kust via Godahoppsudden.

Men den 29 mars kunde det strandade jättefartyget dras loss, och gå norrut. Men det blev en ytterst kort resa. Den egyptiska staten, via kanalmyndigheten Suez Canal Authority (SCA) som äger och driver kanalen, tog Ever Given i beslag.

SCA krävde Ever Givens ägare på skadestånd som skulle ersätta kanalmyndigheten för uteblivna intäkter för den tid kanalen varit spärrad för trafik, liksom för räddningsarbetet och uppkomna skador i kanalen. Det ursprungliga kravet löd på 916 miljoner US-dollar, vilket motsvarar ungefär 7,7 miljarder kronor.

Under tiden förhandlingarna har pågått har Ever Given legat för ankar i Bittersjörna, i saltvattenssjö som bildar en utbuktning i den norra delen av Suezkanalen. De 26 i besättningen har fått stanna kvar ombord, bortsett några som tillåtits lämna av medicinska skäl eller familjeskäl.

Men sent på onsdagskvällen meddelade SCA:s högste chef Osama Rabie att en uppgörelse nåtts med Ever Givens japanska ägare, rederiet Shoei Kisen.

– Vi har beslutat att klara upp det här problemet utan att gå via domstolar, på fredlig väg, och kommit fram till en uppgörelse. Överenskommelsen granskas just nu av bägge parter, sade Rabie i en intervju med egyptisk tv.

Rederiets juridiska ombud bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att ett avtal om gottgörelse kommer att undertecknas ”så snart som möjligt”, och att Ever Given därefter kan fortsätta sin färd.

Enligt källor med insyn i affären innebar uppgörelsen att kanalmyndigheten fått pruta ned sina ursprungliga krav ganska så rejält. Uppgiftslämnare till tidningen Wall Street Journal säger att kompensationen sannolikt kommer att hamna kring 200 miljoner dollar (1,7 miljarder kronor).

Lasten ombord på Ever Given har farit illa i varierande grad av det påtvingade stoppet. En del av de 18 000 containrarna innehöll trädgårdsmöbler tillverkade i Kina som skulle säljas i Europa inför sommarsäsongen. En förhoppningsfull tillverkare av souvenirer lät skeppa hattar, mössor och t-tröjor som skulle säljas till formel 1-loppet i Portugal, som kördes den 2 maj. En last som väl får betraktas som osäljbar vid det här laget.

