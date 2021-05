Jättefartyget fortfarande fast i Suezkanalen – ägarna i miljardtvist med Egypten

Den 23 mars i år var Ever Given på väg till Rotterdam från Kina genom Suezkanalen, med en last av drygt 18.000 containrar. Men där tog det stopp. Fartyget ställde sig högst olyckligt på tvären i kanalens södra del, och stoppade all trafik.

Veckan efter grundstötningen var det 400 meter långa fraktfartyget hett stoff i all världens nyhetsmedier. Det blev besöksrekord för navigationssajter som visade hur fartyget effektivt proppade igen en av världens viktigaste vattenvägar.

Sociala medier översvämmades med bilder och berättelser om grävmaskinisternas heroiska och till synes omöjliga arbete med att schakta undan sand och jordmassor som fartyget fastnat i.

Sex dagar efter grundstötningen, den 29 mars, meddelades den glada nyheten att fartyget kommit loss och kunde gå norrut för egen maskin. Då hade stoppet påverkat mer än 300 fartyg som hamnat i kö i kanalen, däribland ett tjugotal fartyg med last av levande djur.

En inspektion utförd av dykare visade att skadorna på Ever Givens skrov efter grundstötningen var obetydliga. Leverantörer och kunder som otåligt väntade på den försenade lasten – Ever Givens containrar innehåller allt från toalettpapper till kaffe och trädgårdsmöbler – andades ut.

Men i själva verket hade problemen för Ever Given bara börjat. Fartygets ägare har nu hamnat i en bitter tvist med Suez Canal Authority (SCA), den statliga egyptiska myndighet som äger och driver Suezkanalen.

SCA kräver att Ever Givens japanska ägare, shippingföretaget Shoei Kisen Kaisha Limited, ersätter myndigheten och därmed den egyptiska staten med 916 miljoner dollar (motsvarande 7,7 miljarder kronor).

Ersättningsanspråken grundas dels på skadorna som uppstått på kanalen vid grundstötningen, dels på det arbete som lades ned på att få loss fartyget. Men det har också räknats in kompensation för förlorade transportintäkter under den vecka som Ever Given blockerade kanalen.

Enligt Osama Rabie, SCA:s chef, har ägarna hittills vägrat betala. Rabie lägger hela skulden på incidenten på Ever Givens kapten, trots att det fanns lotsar från kanaladministrationen ombord.

Egyptens har tills vidare tagit fartyget i beslag, enligt ett beslut av en lokal domstol i Ismailia, där SCA har sitt huvudkontor. Varken ägarna eller fartygets kapten har hittills kommenterat skadeståndskravet, eller omständigheterna kring grundstötningen.

Ever Givens ägare överklagade beslutet, men i tisdags kom ett domstolsutslag där överklagan avslås. Ägarna har nu på sig till den 20 maj att ta fallet vidare till en högre rättsinstans.

För den kvarvarande delen av besättningen kan den påtvingade vistelsen ombord bli betydligt längre än de befarat

Den Panamaflaggade Ever Given bemannas i huvudsak av personal från Indien. Fem av de 26 i besättningen har fått lämna fartyget, av medicinska skäl eller familjeskäl. Men för de kvarvarande kan den påtvingade vistelsen ombord bli betydligt längre än de befarat.

Det är nämligen inte helt ovanligt att fartyg överges, eller fastnar i legala eller politiska dispyter. Den brittiska tidningen The Guardian rapporterade nyligen om ett liknande fall i Suezkanalen. Mohammed Aisha, överstyrman på fartyget M/S Aman, har suttit fast på sin båt i fyra år sedan rederiet hamnat i tvist med kanalmyndigheten.

M/S Aman ligger helt nära Ever Given. En läkare som nyligen undersökte Mohammed Aisha konstaterar att han är undernärd och att hans psykiska status påminner om en fånge som hålls i isolering.

En liknande, mer långvarig incident inträffade under det så kallade sexdagarskriget i juni 1967, då 14 fartyg som färdades i konvoj norrut i Suezkanalen spärrades in sedan Egypten stängt vattenvägen i både norr och söder.

Kriget mellan Israel, Egypten och ett antal andra arabländer tog slut efter en knapp vecka. Men fartygen, varav två var svenskflaggade, kom att bli kvar i kanalen i åtta långa år. Dock kunde rederierna som ägde fartygen regelbundet skifta besättning.

