Joe Biden tänker utlysa nödläge i Texas efter dödliga kylan

Trots att strömmen sakta är på väg tillbaka i Texas, är många invånare fortfarande hårt drabbade av kylan som lamslagit delstaten.

I början på veckan fick kylan energisystemet att klappa ihop och fem miljoner Texasbor har varit utan ström i flera dagar. Minusgrader inomhus, vattenbrist och tomma butikshyllor har lett till en humanitär kris i delstaten.

USA:s president Joe Biden. Foto: Mandel Ngan/AFP

President Joe Biden har nu meddelat att han tänker utlysa nödläge för delstaten. Redan i söndags skrev Biden under en nöddeklaration när läget i delstaten började förvärras, men nu kommer federala resurser kunna frigöras för att bistå invånarna.

Han planerar också att besöka krisdrabbade områden i Texas nästa vecka.

Tidigare i veckan var 73 procent av USA täckt av snö och minst 58 personer har dött under under köldperioden, rapporterar amerikanska medier. Många av offren har varit i just Texas.

Flera av dessa har dött av kolmonoxidförgiftning efter att ha försökt värma upp sina iskalla hem med gasspisar eller bilar som gått på tomgång i garagen. Andra har dött i trafikolyckor, drunkningar och av nedkylning, skriver New York Times.