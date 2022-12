Johan Nilsson: Håll ut – redan nästa år kan det finnas vaccin mot RS-viruset

Tidskriften Science har utsett de framsteg som gjorts för att ta fram ett fungerande vaccin mot respiratoriskt syncytial virus (RSV) till ett av årets främsta vetenskapliga framsteg. Redan nästa år kan det finnas inte bara ett, utan två, godkända vacciner mot RSV. Inte en sekund för tidigt, skulle man kunna säga, för just nu plågas ett flertal länder av en omfattande smittspridning av detta virus, som framför allt drabbar små barn och sköra äldre. I både Tyskland och USA talas det om katastrofläge. Även i Sverige har antalet sjukhusinläggningarna ökat kraftigt. Detta samtidigt som även smittspridningen av både influensa och covid-19 tagit fart.

Men till skillnad från båda dessa sjukdomar finns inget fungerande vaccin mot RSV-infektion. Detta trots att sjukdomen knappast är ny, som covid-19.

En orsak till det är det praktfiasko som ägde rum på 1960-talet, då forskarna hade tagit fram ett RSV-vaccin som bestod av inaktiverade viruspartiklar. Vaccinet tolererades väl av barnen, men nästkommande säsong blev förödande. Över 80 procent av de vaccinerade som smittades blev så pass svårt sjuka att de behövde sjukhusvård, av vilka två barn dog, att jämföra med fem procent av de ovaccinerade.

På grund av misslyckandet gick forskningen kring ett RSV-vaccin på sparlåga i decennier. För ett antal år sedan började dock forskare fundera på om ett vaccin ändå skulle vara möjligt. Men nu bestämde man sig för att satsa på ett proteinbaserat vaccin i stället. Det vill säga ett vaccin som består av ett enda protein, som man låter kroppen reagera på – snarare än ett helt, men inaktiverat, virus. Problemet med denna strategi är dock att detta enstaka protein måste väljas med omsorg, så att immunsvaret blir tillräckligt bra.

Det bästa, enligt forskarna, är protein F som sitter på viruspartikelns yta och som spelar en avgörande roll när RS-viruset ska ta sig in i värdcellen. Men detta protein finns i två olika varianter, visade det sig, beroende på om viruset har bundit till värdcellen eller inte. En variant som är stabil, och en som är instabil. Vaccinet var dock tvunget att rikta sig mot den instabila varianten, om det skulle bli tillräckligt effektivt. Det gjorde att många trodde att ett fungerande vaccin mot RSV var en omöjlighet. Genombrottet kom för exakt nio år sedan, i december 2013, då Barney Graham och hans kollegor på National Institute of Allergy and Infectious Diseases i USA lyckades klura ut ett sätt att låsa fast den instabila varianten, så att den kunde användas i ett vaccin.

I dag finns två vacciner som kan komma att godkännas redan nästa år. Tidigare i år meddelade det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer att dess kandidat visat goda resultat i två olika så kallade fas 3-studier. I den ena gavs vaccinet till gravida kvinnor med förhoppningen att antikroppar mot RSV skulle gå över till det nyfödda barnet, och i den andra gavs vaccinet till äldre. Skyddseffekten mot svår sjukdom beräknades till 81,8 respektive 85,7 procent i de båda studierna. Det Londonbaserade företaget GSK har också rapporterat om en framgångsrik fas 3-studie. Deras vaccinkandidat hade testats bland äldre personer där det hade en skyddseffekt mot svår sjukdom på hela 94,1 procent.

Vaccin eller inte. Viruset kommer inte att försvinna för det. Men med lite tur kommer livet att bli lite lättare. Inte bara för vården, utan också för de mest utsatta grupperna: de allra yngsta och de sköraste äldre.