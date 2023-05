Jörn Spolander: Världshaven kan inte skydda oss för alltid

Logga in

Världshaven invaggar oss i falsk trygghet. Det sa den australiske oceanografen Mathew England, professor vid University of New South Wales i Sydney, nyligen till The Guardian apropå förra månadens uppmätta värmerekord.

Varför? Jo, haven skyddar oss mycket effektivt från de värsta effekterna av våra klimatutsläpp här uppe på land. För tillfället.

Hittills har jordens oceaner tagit hand om mer än 90 procent av den globala uppvärmning som vi orsakat planeten.

Det handlar om så ofattbara mängder energi att forskarvärlden har kämpat med att hitta liknelser som kan hjälpa oss att förstå. Ett försök som fått både ris och ros presenterades av den amerikanske klimatforskaren John Lyman 2010, då han räknade om energin till antal atombomber av den typ som släpptes över Hiroshima.

Med det måttet har världens hav tagit hand om värmeenergi motsvarande ungefär 25 miljarder atombomber sedan början av 1970-talet. Det blir i genomsnitt mer än tre bomber varje sekund, dygnet runt. Och takten ökar. Beräkningar för de senaste åren visar att genomsnittet nu snarare är sju bomber i sekunden.

Dessa metaforiska bomber har alltså landat i världshaven i stället för att drabba oss direkt här uppe på land. Eftersom det går åt mycket mer energi för att värma en viss mängd hav jämfört med motsvarande mängd luft har effekten mjukats upp.

Världshaven har så att säga köpt oss lite tid. Men de kan inte skydda oss för alltid, varnar oceanografen Mathew England. Det här är dessutom en trög process, som är svår att vända när den väl har kommit igång. Förmodligen kommer havsuppvärmningen att fortsätta ytterligare något eller några århundraden, även om vi skulle lyckas strypa nettoutsläppen av växthusgaser inom kort.

”Oceanerna har lagrat problemet. Men det kommer att slå tillbaka på oss.”

Uppvärmningen rubbar viktiga näringskedjor, ökar risken för kraftiga oväder och förstärker havshöjningarna. Men det är inte bara värme som lagras i haven. Oceanerna har dessutom klarat av att suga upp nästan en tredjedel av den fossila koldioxid som vi människor släpper ut då vi förbränner kol, olja och gas.

Det dämpar växthuseffekten. Men till priset av att havets skalbildande organismer får sämre tillgång till kalk när koldioxiden försurar vattnet genom att bilda kolsyra.

Dessutom pekar en ny studie i Global Change Biology på att den förändrade vattenkemin kan leda till flera andra problem, som vi kanske inte riktigt fått upp ögonen för ännu. Problem med mat och kärlek, till exempel.

Det handlar om krabbor. Nu under försommaren passar många krabbor på att para sig. Honan och hannen söker upp varandra med hjälp av ett särskilt doftämne. Sedan omfamnar de varandra i flera dagar, tills honan börjar ömsa skal. Då är hon redo att ta emot ett litet paket med spermier från hannen, som han lämnar över när honan sänder ut nästa doftsignal.

Men när mer koldioxid tas upp av vattnet störs krabbornas förmåga att uppfatta dofter.

Det har forskarna kommit fram till genom att i brist på kärleksdofter testa krabbornas reaktion på doftämnet kadaverin, som utsöndras från döda djur – läcker mat för krabbor.

Om det är svårt att uppbåda medkänsla med ett sidkrypande leddjur nere på havets botten kan man kanske ägna en tanke åt att vi människor också är bottenlevande organismer, i det djupa lufthavet.

Och det vi väljer att göra här i lufthavet påverkar hela planeten – även om havet skyddar oss från att se de värsta effekterna redan nu.

