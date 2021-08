Juli dödligaste månaden under pandemin i Ryssland

Ryssland genomgår sedan början av juli en tredje våg av mycket höga dödstal till följd av covid-19. Siffror från Worldometer visar hur den första vågen som drabbade landet sommaren 2020 ersattes av en andra våg runt årsskiftet 2020–2021, en våg som i slutet av juni 2021 snabbt ökade från omkring 450 avlidna per dygn till i dag omkring 800 avlidna per dygn.

Den kraftiga ökningen har gjort juli 2021 till den dödligaste månaden hittills med drygt 50 400 döda, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Ryssland har under hela pandemin redovisat mycket höga siffror när det gäller överdödligheten i landet. Alltså hur många som avlider nu jämfört med ett genomsnitt av de senaste fyra åren.

När Rysslands statistikmyndighet på fredagen publicerade nya siffror över antalet bekräftat avlidna i covid-19 konstaterade myndigheten att omkring 365 000 personer dött till följd av sjukdomen under perioden april 2020 till och med juli i år. Under samma tid avled fler än 531 000 personer fler än under samma period de fyra tidigare åren, skriver Moscow Times.

Den stora skillnaden mellan rapporterade bekräftat avlidna och överdödligheten har varit genomgående för Ryssland under hela pandemin.

När den ryska statistikmyndigheten Rosstat redovisade siffror på överdödligheten i slutet av 2020, under perioden april till och med november 2020, konstaterade myndigheten att 241 193 personer fler avlidit jämfört med samma period under de närmaste åren. Detta kunde då jämföras med antalet bekräftade döda i covid-19 under samma period som då var 55 265.

På torsdagen rapporterades ytterligare 19 509 nya fall under de senaste 24 timmarna och 798 dödsfall, enligt Moscow Times.

Hårdast drabbade i absoluta tal bland de större städerna är huvudstaden Moskva där drygt 27 000 människor hittills rapporterats avlidna i sjukdomen. Överdödligheten i Moskva var 70 procent högre i juli i år än före pandemin 2019.

