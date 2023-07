Juli kan bli hetaste månaden som uppmätts – se bilderna på extremvädret

Logga in

Den mänskliga påverkan på klimatet sägs vara den främsta orsaken till månadens extrema värme, slog internationella forskare nyligen fast i en ny rapport. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres sa nyligen att det nu inte är tal om global uppvärmning, utan global ”kokning”.

Enligt uträkningar av forskare vid Leipzigs universitet blir juli globalt sett den varmaste månaden som någonsin uppmätts med temperaturer på runt 50 grader på flera platser. Andra väderinstitut har kommit fram till samma slutsats, rapporterar Reuters.

Samtidigt pågår perioden för monsunregn i Sydostasien där kraftig nederbörd har lett till omfattande översvämningar i bland annat Sydkorea och Indien. Utöver det har tyfonen Doksuri dragit in över Filipperna, Taiwan och Kina och fört med sig hällregn och starka vindar.

Månadens extremväder har orsakat hundratals dödsfall och ödelagt byar runt om i världen.

Bild 1 av 4 Rom. Hunden Bella i Rom svalkar sig under en av Italiens varmaste dagar. Foto: Niklas Porter Bild 2 av 4 Capaci. Boende beskådar en brand som lamslog ön under flera dagar. Foto: Alberto Lo Bianco/LaPrresse/TT Bild 3 av 4 L'aquila. Stort hagel föll över norra delarna av Italien. Foto: Lorenzo Di Cola/NurPhoto/TT Bild 4 av 4 Floridia. Antonio Tripi och Gaetano Ruscica tar skydd från solen i ett garage. Staden Floridia innehar Europas värmerekord. Foto: Niklas Porter

Italien

Rekordhöga temperaturer har uppmätts i Italien i juli. I storstäder som Rom kämpade turister och invånare för att klara av värme på över 40 grader. På Sicilien uppmättes temperaturer på omkring 47 grader. Stora skogsbränder bröt ut i södra Italien och tvingade tusentals att evakuera från bostäder och hotell.

Samtidigt drabbades norra delar av landet av en storm med stort hagel och kraftig vind. En flicka dog i stormen när hon klämdes fast under ett träd.

DN besökte staden Floridia på Sicilien som innehar Europas värmerekord på 48,8 grader.

– Vi dricker mycket, säger Salvo Gigliuto, 54, en av stadens invånare som svar på hur det går att arbeta i värmen.

Bild 1 av 2 Rhodos. Stora skogsbränder har härjat på Rhodos de senaste veckorna. Foto: Angelos Tzortzinis/AFP Bild 2 av 2 Attika. Skogsbränderna i Grekland spred sig snabbt till följd av kraftiga vindar och värme. Foto: Konstantinos Zilos/NurPhoto/TT

Grekland

Utbredda skogsbränder har tvingat tusentals att evakuera i Grekland, inklusive flera turistanläggningar. Vind och temperaturer över 40 grader har gjort att skogsbränderna spridit sig snabbt. Minst 50 000 hektar mark har brunnit, enligt EU.

Resebolag som Tui, Apollo och Ving ställde in vissa resor till ön Rhodos till följd av skogsbränderna och många av de resenärer som redan befann sig på ön flyttades till de norra delarna. De senaste dagarna har situationen dock förbättrats något.

Bild 1 av 3 Noida. En man försöker mäta vattnets djup i ett område som kraftigt översvämmats av regnet. Foto: Altaf Qadri/AP Bild 2 av 3 New Delhi. En man och en pojke vadar med vatten upp till midjan efter att floden Yamuna översvämmats. Foto: Kabir Jhangiani/TT Bild 3 av 3 Himachal Pradesh. Mandidistriktet dränktes i vatten av regnet. Foto: Chine Nouvelle/TT

Indien

Över 100 personer har dött och tusentals har evakuerats efter att kraftigt monsunregn fallit över Indien. Skyfallen har fört med sig stora översvämningar och jordskred. Även byggnader och broar har förstörts. Floden Yamuna, som rinner genom huvudstaden New Delhi, nådde sin högsta vattennivå på 40 år. Delstaten Himachal Pradesh drabbades värst där fordon och hus sveptes bort av det höga vattenflödet.

Myndigheter har använt helikoptrar för att hjälpa hundratals personer, främst turister, som var strandsatta i Chandertal-området. Nästan 30 000 personer har flyttats till hjälpläger.

Bild 1 av 2 Florida. En bro som legat under vatten i 30 år kom upp över ytan när vattnet i reservoaren Paso Severino sjönk på grund av torkan. Foto: Matilde Campodonico/AP Bild 2 av 2 Montevideo. Rekordlåga vattennivåer uppmättes vid vattenreservoaren Canelon Grande. Foto: Santiago Mazzarovich/AP

Uruguay

Mer än hälften av Uruguays befolkning på 3,5 miljoner invånare lämnades utan dricksvatten när landet drabbades av den värsta torkan på 74 år. I början av juli var den huvudsakliga vattenreservoaren bara fylld till 1,7 procent av sin kapacitet.

Bild 1 av 2 Yecheon. Vägarbetare reparerar en väg som totalförstördes av det kraftiga regnet. Foto: Seung-il Ryu/NurPhoto/TT Bild 2 av 2 Seoul. En man försöker flytta sin bil som ligger under vatten. Foto: Ahn Young-joon/AP

Sydkorea

Kraftigt regn ledde till omfattande översvämningar i Sydkorea. Omkring 50 personer dog eller försvann när en tunnel fylldes med vatten. Tusentals tvingades fly sina hem till följd av översvämningarna och hushåll blev strömlösa.

Bild 1 av 2 Laoag. En man försöker ta sig fram i översvämningar som nådde upp till halsen. Foto: Bernie Sipin Dela Cruz/AP Bild 2 av 2 Binangonan. En båt kapsejsade efter att dess passagerare flyttat till ena sidan av båten när de skrämdes av en kraftig vind. Över 20 personer dog. Foto: Aaron Favila/AP

Filippinerna

Tyfonen Doksuri har med sitt regn och kraftiga vindar orsakat stora översvämningar i norra Filippinerna. Omkring 16 000 personer har evakuerats från sina hem, tak har blåst av byggnader och byar stod utan el. Stormen var omkring 70 mil bred och förde med sig vindar på över 48 sekundmeter.

Bild 1 av 2 Tabarka. Invånare försöker släcka eld som spridit sig i gräset och kommer allt närmare. Foto: Fethi Belaid/AFP Bild 2 av 2 Maloula. En brandbil passerar en utbredd skogsbrand i Maloula, nära gränsen till Algeriet. Foto: Fethi Belaid/AFP

Tunisien

Rekordhöga temperaturer uppmättes i Tunisiens huvudstad Tunis under månaden; 50 grader. Människor uppmanades att undvika direkt exponering för solen. Flera skogsbränder rasade under månaden med hundratals hektar mark i brand. Minst 34 personer har dött till följd av månadens värme och hundratals har flytt sina hem.

Bild 1 av 2 Phoenix. Människor söker skydd från värmen i ett kylcenter. Foto: Mario Tama/Getty/AFP Bild 2 av 2 Death Valley. Varning för extremvärme i Death Valley, Kalifornien. Platsen är bland den varmaste i världen och har en handfull gånger nått temperaturer över 54 grader. Foto: Ty ONeil/AP

USA

Värmeböljor har drabbat stora delar av USA under månaden med temperaturer över 40 grader. I Phoenix, Arizona, har temperaturer minst 43 grader eller mer uppmätts över 29 dagar i följd, en rekordlång period. Sjukhusen har fått in patienter med brännskador efter att ha ramlat på trottoaren och har använt liksäckar fyllda med is för att kyla ned människor.

Bild 1 av 2 Québec. Bild över en skog som bränts ned på ena sidan. Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press/AP Bild 2 av 2 Invermere. Satellitbild visar den stora omfattningen av de skogsbränder som rasat i landet de senaste månaderna. Foto: BC Wildfire Service/AFP

Kanada

Flera hundra olika bränder har rapporterats i Kanada samtidigt som landet uthärdar svår torka och värme. Under 2023 har totalt runt 12 miljoner hektar mark ödelagts, en yta större än Sydkorea eller Kuba. Redan i slutet av juni slog årets skogsbränder rekord i den totala yta som förstörts av skogsbränderna.

Tre brandmän har dött i släckningsarbetet.

