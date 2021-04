Just när människorna skulle ta klivet upp ur fattigdomen krossade klimatkrisen deras drömmar

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Lutfor Morol känner hur pulsen stiger när han tittar ner på den leriga marken framför sig. Solen är skymd av lätta moln, det blåser lätt. Mangroveskogen Sundarbans lyser som en grön vägg i horisonten. Mellan skogens träd flyter vattenmassorna hela vägen till kusten, tre mil söderut.

När Lutfor var ung växte gräs fram till skogen, man kunde se tusentals koryggar på fälten. Och risplantager, hundratals.

Men nu har koryggarna ersatts av ett lapptäcke av dammar. De stigande havsnivåerna har fått saltvatten att tränga in i jordbruksmarken. Risplantorna blev märkligt röda innan de dog. Tusentals risodlare tvingades ge upp och börja ta jobb som daglönare. Lutfor var en av dem.

Lutfor Morol med sin hustru Mazida Begam och barnbarnet Sohan. Foto: Paul Hansen

Men en dag såg han hur en granne hade skapat en räkodling i den obrukbara marken – och blivit rik. Räkorna ville ha just det som riset inte tålde: bräckt vatten. Plötsligt verkade saltinträngningen föra något gott med sig.

Lutfor och hans fru Mazida tog ett lån på 100.000 tusen taka, motsvarande ungefär 10.000 kronor. De hyrde land från tre olika markägare.

Nu ligger den första skörden vid Lutfors fötter, samlade i ett blått nät. 5,8 kg stora, fina, grå räkor.

– Det är nu det vänder, tänker han.

Dottern Sharifa kan gå kvar i skolan. De kanske till och med kan köpa en till ko.

Han tar räkorna i sitt blå nät och går mot marknaden.

Ljudet är dånande, högre än vindens tilltagande vrål. Det är som ljudet av ett flygplan.

Medan han vandrar blir molnen fler. Det börjar blåsa, först svagt, sedan allt kraftigare. Snart har han svårt att gå upprätt.

När han kommit halvvägs till marknaden hör han ett dånande ljud, högre än vindens tilltagande vrål. Det är som ljudet av ett flygplan, men mycket kraftigare.

Han vänder sig om mot ljudets källa, blickar bort över fälten av räkodlingar, mot mangroveskogen.

Det är då han ser vågen.

Det finns förmodligen ingen plats på jorden där konsekvenserna av klimatkrisen redan syns så tydligt som i Bangladesh, där Himalayas smältande glaciärer letar sig ner genom jättefloderna Ganges och Brahmaputra, enas i Padma och fortsätter ut i Bengaliska vikens stigande hav.

Landet har gjort en häpnadsväckande resa ekonomiskt – 25 miljoner bangladeshier har lyfts ur fattigdom de senaste 15 åren, enligt Världsbanken.

Men nu hotas Bangladesh av vattenmassor från alla håll. Norrifrån bidrar de smältande glaciärerna till högre flöden i floderna. Söderifrån pressar sig det stigande havet allt längre in i deltat och tvingar floderna till nya områden, med katastrofal erosion och översvämningar som följd. Havet för också med sig salt, som förstör jordbruksmark och förgiftar dricksvatten.

Mazida Begam får gå i drygt två kilometer för att hämta vatten - ett slitsamt arbete som till största delen görs av kvinnor och flickor. Familjen har en pump på gården, men den ger bara saltvatten. Foto: Paul Hansen

”Om uppvärmningen går över två grader kommer det nästan bli omöjligt för oss att anpassa oss”

Även ovanifrån kommer allt mer vatten. Varmare luft kan innehålla mer vattenånga, något som gör att nederbörden ökar under regnperioden. Samtidigt blir vädret ilsknare och mer oförutsägbart. De så viktiga monsunregnen har tappat rytmen, med svåra effekter för risodlingen i landet. Cyklonerna sprider sig till nya områden – och blir kraftfullare på grund av det varmare vattnet i Bengaliska viken.

– Vi drabbas av allt i Bangladesh. Nu pratar alla om coronakrisen, men klimatförändringen stannar inte för det. Och vi är på väg åt helt fel håll. Om uppvärmningen går över två grader kommer det nästan bli omöjligt för oss att anpassa oss, säger professor Saleemul Huq, själv från Bangladesh och en av världens ledande forskare på klimatsårbarhet och anpassning.

Iqbal Hussein och Muhammed Taser Ali Sheikh bygger ett nytt hus på en av dammarnas upphöjningar, efter att cyklonen Amphan förra året svepte bort det gamla huset. Foto: Paul Hansen

Fakta. Bangladesh Fram till 1971 var Bangladesh en del av Pakistan men efter ett väpnat uppror blev landet självständigt. Sedan 90-talet har landet varit en av världens snabbast växande ekonomier och 2015 uppnådde Bangladesh medelinkomststatus. I dag är Bangladesh en av världens största textilproducenter, men även jordbruket och fiskerinäringen, inte minst räkodling, är viktiga delar av ekonomin. Bangladesh är också ett av världens mest tätbefolkade länder, med 163 miljoner invånare (2020). Organisationen Germanwatch rankar Bangladesh som världens sjunde mest utsatta land för klimatrelaterade risker. Den internationella valutafonden IMF beräknar att naturkatastrofer har kostat 1,8 procent av landets BNP varje år sedan 90-talet. Källor: CIA World Fact Book, Germanwatch, Världsbanken, IMF. Visa mer

Bangladesh har visserligen alltid drabbats av väderkatastrofer, påpekar han. Men klimatförändringen gör att allt – cyklonerna, översvämningarna, regnen, erosionen, saltvatteninträngningen – får extra kraft.

– Miljontals tvingas fly sina hem. De förlorar allt de har. Vi lyckas rädda liv, men vilka liv är det de räddas till?

Under vår resa genom Bangladesh får vi svaret. Vi ser det i slumområden i huvudstaden Dhaka, där FN-organet IOM beräknar att 70 procent av invånarna har migrerat på grund av klimatrelaterade faktorer, som cykloner, översvämningar, saltvatteninträngning eller erosion. Det motsvarar tre miljoner människor, bara i Dhaka.

Vi ser det i området runt mangroveskogen Sundarbans, världens största, där miljontals människor numera dricker bräckt vatten – något som fått forskare att varna för en pågående hälsokris med högt blodtryck och hjärt- och kärsjukdomar.

Vi ser det hos Lutfor Morol och hans familj.

Och vi ser det i hans dotter.

Lutfor Morol med hustrun Mazida Begam och döttrarna Latifa Begam och Marufa Begam, samt barnbarnen Sohan och Rakib. Foto: Paul Hansen

I Paris 2015 skrev världens ledare under ett löfte: att den globala uppvärmningen ska begränsas till högst 2 grader och så nära 1,5 grader som möjligt till sekelskiftet.

Men världen är på väg att svika det löftet. Till sekelskiftet beräknas planeten vara över tre grader varmare än före industrialiseringen. Redan nu är jorden 1,2 grader varmare.

Det är som att två krafter ställs mot varandra i Bangladesh. Människans förmåga till anpassning och utveckling – och klimatförändringens stigande raseri.

Och människan håller på att förlora.

Lutfor Morol har bara en tanke i huvudet när han springer hemåt – att träffa sin familj en sista gång, innan han dör.

När han kommer hem är vattnet redan i midjehöjd. Vinden skriker som ett monster i hans öron, den piskar vatten i hans ansikte.

Så ser han sin fru Mazida Begam och deras två yngsta döttrar, Sharifa och Marufa, hopkrupna i det som är kvar av deras lerhydda. Barnen gråter.

Lutfor Morol vid sin gamla räkfarm – som han miste i cyklonen. Nu odlar andra räkor på samma plats. Foto: Paul Hansen

I panik samlar de ihop några få ägodelar och lite ris som tillagats samma morgon. De tar varsin dotter på ryggen och flyr. En granne har ett tvåvåningshus, byggt av tegel.

När de kommer dit har hundratals bybor redan samlats.

Först där sjunker allt in. Lutfor blir alldeles tom inombords, som om han vore ihålig.

Allt de har byggt upp, alla deras djur, hela deras framtid, är på väg att sköljas bort. Han trotsar Mazidas protester och går ut i ovädret, ut i vattnet, för att försöka rädda – han vet inte vad, men något.

Men vattnet är för starkt. Strömmen sliter honom med sig.

Hustak kommer flygande som drakar i luften. Han ser döda djur flyta förbi. Han ser människor flyta förbi.

Han får tag i ett dött träd. I timmar håller han sig fast där. Hustak kommer flygande som drakar i luften. Han ser döda djur flyta förbi. Han ser människor flyta förbi.

Han vet inte hur, men han lyckas ta sig tillbaka till tegelhuset. I tre dagar tar de skydd där.

När allt är över är det enda som finns kvar av deras hus en pöl av lera. Räkfarmen, huset, boskapen, alla ägodelar, all mat – allt har svepts bort av cyklonen Aila. Hela regionens ekonomi är slagen i spillror. En miljon människor har blivit av med sina hus. Alla tillfälliga jobb har försvunnit. Lutfor och Mazida har inga pengar, inget hem, ingen framtid.

Men en sak har de kvar: lånet till räkodlingen. Ett lån som måste betalas.

Lutfor lånar en liten summa pengar för den 14 timmar långa bussfärden till huvudstaden Dhaka. Där finns det kanske jobb.

Sharifa, 13 år gammal, tvingas sluta skolan.

Hon gifts bort.

Mazida Begam lagar Aloo dal – en kryddstark gryta – till familjen. Foto: Paul Hansen

På senare år har forskare och organisationer börjat varna för ett tragiskt mönster i samband med naturkatastroferna – antalet barnäktenskap skjuter i höjden. Studier har konstaterat samma sak i Indien, i Indonesien, i Malawi och i Bangladesh. När väderkatastrofer slår ut människors möjlighet till försörjning har de inte längre råd att försörja sina barn. Bland andra Unicef har börjat larma om hur arbete för att motverka barnäktenskap skjuts i sank av klimatkrisen.

Samma sak gäller migrationen, som ökar snabbt i klimatförändringens spår. Ofta är det män som lämnar sina familjer i jakt på ny sysselsättning i städerna. Ibland tillfälligt – ibland permanent.

I Bangladesh, ett land med 163 miljoner invånare på en yta lika stor som en tredjedel av Sverige, får klimatmigrationen en omfattning som är svår att ta in. Det senaste decenniet har i genomsnitt 700.000 människor tvingats lämna sina hem, varje år, på grund av klimatrelaterade katastrofer. Det är mer än en människa i minuten.

En familj som blivit förmögen på räkodling har borrat en djupbrunn – den enda källan till färskvatten i området sedan en stormflod med saltvatten förgiftat det vanliga dricksvattnet. Foto: Paul Hansen

Och den siffran gäller bara de som evakueras i samband med plötsliga katastrofer, som cykloner eller översvämningar. Parallellt med den migrationen, som kan kallas klimatflykt, sker också en långsammare migration – den som drivs av brist på framtid. Av jordbruksmark som förstörs av saltvatteninträngning eller av erosion som långsamt äter upp marken längs floderna. Varje år sväljs en yta lika stor som Manhattan bort i Bangladeshs floder.

Klimatmigranterna samlas i hundratusental, rentav miljoner, i Bangladeshs städer. Till 2030 kan runt fyra miljoner människor i Bangladesh permanent tvingas lämna sina hem på grund av klimatförändringen, enligt beräkningar från Världsbanken. Till 2050 stiger siffran till 13 miljoner.

Men, återigen, det sker redan nu. När cyklonen Amphan, den värsta som dragit in över Bangladesh på decennier, slog till i maj förra året – mitt under brinnande pandemi – hamnade en tredjedel av Bangladesh under vatten. Över 2,5 miljoner människor tvingades på flykt.

Bild 1 av 4 ”Jag kommer aldrig glömma ljudet av vågen”, säger Muhammed Taser Ali Sheikh. De flesta i hans by migrerade till andra delar av Bangladesh efter katastrofen, men han är kvar. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 4 Beauty Khatun ger sonen Rakibul Islam, 5 år, lite mat. Foto: Paul Hansen Bild 3 av 4 Mazida Begam gör kakor av kons avföring som kastas upp på det heta plåttaket för att torka i solen. Kakorna används sedan som bränsle vid matlagning. Foto: Paul Hansen Bild 4 av 4 Mazida Begam gör kakor av kons avföring som kastas upp på det heta plåttaket för att torka i solen. Kakorna används sedan som bränsle vid matlagning. Foto: Paul Hansen Bildspel

Många av dem har kunnat återvända hem, men inte alla. På en smal flodbank mellan vattentäckta fält, nära den indiska gränsen, berättar 45-åriga Yunus Dhali om hur ”havet kom till hennes hem”. Nu bor Yunus Dhali i ett midjehögt tillfälligt skjul, fortfarande, tio månader efter cyklonen. I princip alla från byn har migrerat, berättar hon. Bara de som inte har någonstans att ta vägen blir kvar.

70-årige Muhammed Taser Ali Sheikh berättar gråtande om hur han såg all sin boskap flyta i väg när Amphan fick en flodvåg att svepa in över hans hem.

– Jag kommer aldrig att glömma det ljudet, säger han.

I byn Kalabogi, där husen hänger på stockar ut i deltats vatten, har havet svalt nästan all mark. För 30 år sedan syntes land åt alla håll här. Men bit för bit har havet ätit upp marken som byn ligger på.

Tidigt förra året kapades den sista förbindelsen till fastlandet. Nu sträcker sig en kilometer vatten mellan den nya ön och resten av världen. I maj, när Amphan slog till, blev ön delad i två – nu är den bara sammanlänkad av rangliga bambustänger där byborna balanserar.

25-åriga Shabana Begum berättar hur hon flydde till skolan på ön, den enda tegelbyggnaden, tillsammans med sina två barn när Amphan kom. I en månad var de fast där. Dricksvattnet tog slut efter några dagar, därefter drack de bräckt vatten.

När vi är där syns nästan inga män på ön – alla har migrerat, i jakt på jobb. Gravplatsen, där Shabana Begums föräldrar låg begravda, är också borta.

Men kvinnorna och barnen är kvar. Deras största rädsla? En ny cyklon.

Shabana Begum berättar att hon hörde talas om klimatförändringen första gången för ett par veckor sedan. Nu säger hon sig förstå varför vädret bara tycks bli värre och värre. Varför marken försvinner ner i floden. Och att det bara är en tidsfråga innan marken som hon levt hela sitt liv på är borta.

– Men vi har ingenstans att ta vägen. Så vi stannar, säger hon.

När jag frågar hur det känns att låta sina barn växa upp i den miljön, blir hon tyst. Sen säger hon:

– Hur ska jag få dig att förstå hur det känns?

Shabana Begam, dottern Marufa och sonen Sabir bor på ön Kalabogi som bit för bit äts upp av det stigande havet. Foto: Paul Hansen

För parlamentarikern Saber Chowdhury kommer orden lättare.

– Vi lever i en mardröm som aldrig slutar, säger han.

– Du räknar med att en mardröm tar slut när du vaknar. Men för oss är den konstant.

Som ordförande för kommittén för miljö, skog och klimatförändringen har han det till synes omöjliga uppdraget att anpassa Bangladesh till en varmare värld. Han påpekar att Bangladesh ändå har lyckats väl, hittills.

Tusentals stormskydd har byggts runtom i landet. Avancerade varningssystem har utvecklats, med både tekniska hjälpmedel som varningar till mobiltelefoner – för dem som har det – och volontärer som åker runt i byar och varnar när en cyklon är på ingång. Längs kusterna varnas fiskare med ett särskilt flaggsystem. Tack vare detta har antalet dödsoffer i samband med de värsta cyklonerna i Bangladesh minskat dramatiskt. I cyklonen Bhola, som slog till mot Bangladesh i november 1970, dog runt 500.000 människor. Förra årets cyklon, Amphan, kostade 26 bangladeshier livet.

Aisha Bibi och hennes arbetslag samlar lera från flodbotten för att förstärka vägrenen mot vattenmassor – ett exempel på hur Bangladesh arbetar med klimatanpassning. Foto: Paul Hansen

Men stoltheten över den ekonomiska utvecklingen och att ha minskat dödstalen i samband med cykloner överskuggas av oron för framtiden. I november 2019 deklarerade Bangladesh, på hans initiativ och som första land i världen, planetär nödsitutation.

– Att rädda liv är ett första steg, det har vi tagit. Ett liv kan flyttas från en plats till en annan. Men hur ska vi rädda resten?

Bangladeshs parlament räknar med att 20–25 procent av landet kan försvinna under vatten till sekelskiftet. Samtidigt som befolkningsmängden ökar.

Ekvationen går inte ihop, menar Saber Chowdhury.

– Vi försöker arbeta efter tanken att Bangladesh inte ska vara ett offer utan en vägvisare som visar världen hur man kan anpassa sig till ett varmare klimat. Om vi lyckas här, kan vi lära världen. Men det finns begränsningar i hur långt vi kan anpassa oss, säger han.

Byn Kalabogi, vars hus hänger på pelare längs flodens strand, delades i två av den senaste cyklonen. Foto: Paul Hansen

Han får medhåll av klimatforskaren Saleemul Huq.

– Våra städer är redan fulla av klimatmigranter. Att ta emot 5–10 miljoner till, som vissa prognoser säger... Det skulle vara omöjligt, säger han.

Den lägre gränsen av global uppvärmning som världen har enats om i Parisavtalet, 1,5 grader till sekelskiftet, kan Bangladesh klara, menar de båda – även om det också skulle skapa mycket lidande. Den övre gränsen på två grader? Kanske.

Problemet är att världen är mycket långt ifrån att infria löftena från Paris. Inte ens Sverige är i dagsläget i linje med Parisavtalet – enligt en studie från Uppsala universitet från förra året måste Sverige fördubbla sina ambitioner för att följa överenskommelsen. Än värre ser det ut hos giganter som USA eller Kina, enligt organisationen Climate Action Tracker.

Just nu, även om alla länder skulle följa sina egna klimatpolicyer – och det är ett stort ”om” – är världen på väg mot minst tre graders uppvärmning, enligt de senaste beräkningarna från FN:s miljöprogram UNEP.

– Och så har vi människor i rika länder som pratar om att det skulle vara rationellt att sikta på tre graders uppvärmning… Det är människoliv vi pratar om. Ekosystem. Samhällen. Familjer. Jag kan inte förstå den cynismen, säger Saber Chowdhury.

Vad är din uppmaning till omvärlden?

– Det är enkelt – gör vad ni har lovat. Ni har skrivit under Parisavtalet. Nu måste ni leverera.

Lutfor Morol sitter på platsen där det hände, på en blå plaststol på en bit mark som inte fanns, vid ett lerhus som inte fanns. Allt omkring oss dränktes av vågen, tre meter hög, som svepte som en tsunami över fält och hem. Mitt på den lilla gården finns en pump som bara pumpar upp bräckt vatten.

Mazida börjat förbereda lunchen som sprider sitt os över den lilla gården.

– Jag försöker alltid ta med mig frukt till barnbarnen när jag kommer hem, säger Lutfor.

Bild 1 av 4 Lutfor Morol är tillbaka från Dhaka och arbetar med de små sysslor han kan hemma i byn. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 4 Aisha Bibi och hennes arbetslag förstärker vägrenen mot vattenmassor. Foto: Paul Hansen Bild 3 av 4 Zarina Khatun, med barnbarnet Rakibul Islam, hämtar vatten i brunnen nedanför familjens enkla hem. Området drabbades hårt av cyklonen Amphan. Foto: Paul Hansen Bild 4 av 4 Zarina Khatun, Yunus Dhali och deras dotter Beauty Khatun bor fortfarande i ett enkelt skjul, snart ett år efter att cyklonen Amphan förstörde deras hem. Foto: Paul Hansen Bildspel

Numera kör han cykeltaxi, rickshaw, i Dhaka. Under flera månader i taget lämnar han sin familj. Han tar starka smärtstillande för att orka.

En liten flicka kommer springande mot Lutfor. Hon heter Isha, är tre år gammal och existerar på grund av cyklonen. Hennes mamma, Sharifa, är inte här. Hon vill inte prata om det som har hänt, får vi veta. Det sociala stigmat är för starkt.

Lutfor lägger armarna om Isha.

– Jag vet att det var fel beslut att gifta bort Sharifa, jag ångrar det. Men du måste förstå, vi klarade oss bra innan cyklonen. Vi hade det bra. Men den tog allt. Jag kände att jag inte hade något val.

Vad drömmer du om nu?

– Att mina barnbarn ska bli bra människor. Och att de ska få en utbildning och jobb. Men inte här, någon annanstans. Där det finns en framtid.

