Källor: Trumps advokater ska ha meddelats att åtal är nära

Under torsdagen ska Trumps advokater ha träffat tjänstemän på den särskilda utredaren Jack Smiths kontor, rapporterar flera amerikanska medier. Dessa möten används ofta som ett sista försök för försvarsadvokater att argumentera mot anklagelser, skriver The New York Times.

Utredningen gäller Trumps eventuella försök att vända presidentvalet 2020, där han förlorade mot Demokraternas Joe Biden. Tjänstemän har vittnat om att Trump under sin sista tid som president pressade dem med falska påståenden om utbrett valfusk.

Någon specifik tidpunkt för ett eventuellt åtal nämns inte.

Texten uppdateras.