Kampen efter kaoset i USA-kongressen: för eller emot Ukraina

De politiska vindarna i USA blåser i en riktning som borde bekymra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

En knapp majoritet av väljarna sade i en opinionsmätning i augusti att de är emot att USA ger mer hjälp till Ukraina, att landet redan har gjort tillräckligt. Bland republikanska väljare är de åsikterna ännu mer vanliga.

Krig är dyrt. Till exempel kostar en enda salva med sex projektiler från raketartillerisystemet Himars uppemot en miljon dollar, eller 11 miljoner kronor. Själva avfyrningsenheten kostar runt 55 miljoner kronor.

USA har skänkt Ukraina 18 sådana system, och lovat ytterligare 20. De anses ha spelat en viktig roll i kriget mot den ryska invasionsarmén.

Raketartillerisystemet Himars, som anses ha spelat en avgörande roll i krigets Ukraina. En enda enhet kostar runt 55 miljoner kronor. Foto: Tony Overman/AP

Men amerikanska opinionsbildare på högerkanten kontrasterar nu Ukrainastödet allt mer mot en fråga de anser viktigare, nämligen den rekordstora illegala invandringen över USA:s södra gräns, som många jämför med en ”invasion”.

Detta har noterats av många republikaner i kongressen. Även om hjälpen till Kiev fortfarande stöds av en majoritet, både i representanthuset och i senaten, så är tendensen tydlig: allt fler republikaner börjar ifrågasätta den.

Efter sommaruppehållet i år kom många av dem tillbaka till Washington från sina hemstater – med en ny skeptisk hållning till Ukraina. Ett par dussin ledamöter har svängt i frågan sedan i våras, enligt New York Times.

Och efter veckans kaos kring talmansposten, och Kevin McCarthys förödmjukande avpollettering, ser striden om vem som ska bli hans efterträdare ut att handla om just Ukraina.

De två kandidater som ställer upp står båda till höger i partiet. Men en av dem, Steve Scalise, har konsekvent röstat för Ukrainastödet. Den andre, Jim Jordan, har varit lika tydligt emot det.

Jordan, som är ordförande i justitieutskottet, var en av dem som i förra veckan röstade emot förslaget att fortsätta ett program där USA utbildar och utrustar ukrainska soldater.

– Varför ska vi sända amerikanska skattebetalares pengar till Ukraina när vi inte vet vad målet är, sade han till Fox News på torsdagen.

Steve Scalise, som har titeln majoritetsledare i representanthuset, röstade för samma förslag.

Expresidenten Donald Trump stöder Jim Jordans kandidatur till talmansposten. Foto: Angela Weiss/AFP

Men det är Jim Jordan som får Donald Trumps välsignelse.

”Han kommer att bli en fantastisk talman, han har mitt totala stöd”, skrev expresidenten natten till fredagen i ett långt inlägg på den egna plattformen Truth Social.

Trumps stöd är naturligtvis ett viktigt trumfkort i de förhandlingar som pågår inom den republikanska majoriteten i representanthuset. Senast nästa vecka måste de enas om en kandidat.

För president Joe Biden är utvecklingen mycket bekymmersam.

Han har ju ända sedan krigsutbrottet i februari 2022 lovat att USA står bakom Ukraina as long as it takes – så länge som det behövs.

Men utan grönt ljus från kongressen blir det inget stöd. Det senaste paketet till Kiev, på 24 miljarder dollar, stoppades tillfälligt förra helgen som en del i en kompromiss för att undvika nedstängning av USA:s statsapparat.

Försvarsministeriet Pentagon har kontaktat kongressledamöter och sagt åt dem att det är bråttom, att kongressen behöver godkänna nytt stöd till Ukraina omedelbart. Men nu ökar osäkerheten om att paketet ska kunna röstas igenom separat senare i år.

– Det oroar mig, sade Biden härom dagen.

– Men jag vet att det finns en majoritet i kongressen, i båda partierna, som säger att de är för att stödja Ukraina.

Hur länge den majoriteten finns kvar är i dagsläget högst osäkert.

