Kan de största däggdjuren rädda planeten?

Elefanter och valar. Stora djur som vi alla älskar att se, oavsett om vi får chans att göra det i verkligheten eller på tv. Rent intuitivt skulle man dock kunna tro att dessa djur är mindre bra för klimatet, givet hur mycket koldioxidbindande skog elefanter äter och skövlar och hur glupska de stora valarna är.

I själva verket är det precis tvärtom.

I veckan kom en studie där forskarna har tittat närmare på skogselefanten. Det vill säga den elefant som lever i regnskogarna i centrala och västra Afrika och som är en underart till sin större kusin, som föredrar savannen. Precis som alla andra elefanter är skogselefanten en växtätare och eftersom den lever i och av regnskogen skulle man kunna tro att den har negativ påverkan på denna skog och därmed också på klimatet.

Men nu kan forskare vid Stanford University i Kalifornien, USA, visa att skogselefantens framfart resulterar i att regnskogen binder mer koldioxid, inte mindre. Det visar sig nämligen att dessa djur föredrar buskar och träd som är lättare och därmed inte binder lika mycket kol, som buskar och träd med högre densitet. På så sätt, skriver forskarna, fungerar skogselefanten ungefär som en röjningsarbetare som gallrar regnskogen, vilket – i den stenhårda konkurrens om utrymme och solljus som finns i alla skogar – ger större möjligheter för den växtlighet som binder mer kol att ta plats och frodas.

Dessutom hjälper elefanterna till att sprida denna växtlighet på ett annat sätt. Frukterna från träd som binder mycket kol innehåller nämligen ofta mer näring, varför elefanterna föredrar dem, framför andra frukter. Fröna klarar sig och kommer helskinnade ut på andra sidan, så att säga, och sprids på så sätt till andra delar av skogen, tillsammans med en stor hög med näringsrik gödsel för fröet att börja gro i.

Enligt beräkningarna, som presenteras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, står elefanterna för mellan sex och nio procent av all den koldioxid som den afrikanska regnskogen binder. Eller omvänt: om den redan hotade skogselefanten försvinner, skulle detta resultera i avsevärt mer koldioxid i atmosfären.

Ett annat djur med en stor klimatpåverkan är valen. För en tid sedan visade det sig nämligen att dessa djur äter mycket mer än vad man tidigare trott. Exempelvis kan en fullvuxen blåval sätta i sig hela 16 ton krill – varje dag, medan en grönlandsval nöjer sig med cirka 6 ton. Det skulle innebära att bardvalarna i de antarktiska vattnen i början av 1900-talet, före den industriella valjakten, åt hisnande 430 miljoner ton krill årligen, enligt en analys i tidskriften Nature.

Mängden krill i världshaven anses ha en stor betydelse för klimatet, givet all kol som dessa kräftdjur binder. Ju mer krill, desto bättre med andra ord. När krillens naturliga fiende, valarna, blev färre skulle man kunna tro att mängden krill ökade. I stället har det blivit precis tvärtom. Mängden krill har mer än halverats. Det har kallats för krillparadoxen. Svaret står att finna i valarnas centrala roll som gödselspridare, som transporterar viktiga näringsämnen från havsdjupen upp mot ytan där de ofta bajsar. Bioproduktiviteten stimuleras och valarna fungerar på så sätt som gigantiska krillfabriker.

Det fina i kråksången, påpekar forskarna, är att systemen med både valarna och skogselefanten redan finns på plats. Det enda vi människor behöver göra är att se till att de blir fler, eller åtminstone inte försvinner helt och hållet.

