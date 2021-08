Kanadensisk semesterort förstörd i skogsbrand

Skogsbranden som kallas ”White Rock Lake wildfire” tog sig i torsdags förbi en motorväg och vidare mot det samhället Monte Lake med omkring 3.000 säsongsinvånare. Boende i området uppmanades att evakuera och under lördagen nådde branden fram till staden. Inga dödsfall har rapporterats men stora delar av stadens bebyggelse har skadats.

220 brandmän jobbar nu i området intill staden för att hindra branden från att nå närliggande samhällen – men elden rör sig snabbt och hårda vindar väntas dra in över områden, något som kan försvåra eldbekämpningen.

Enligt den lokala räddningstjänsten rasar skogsbranden ”extremt våldsamt” och man varnar för att situationen kan förvärras under de kommande dagarna.

Monte Lake är den andra orten i västra Kanada som på kort tid skadats av skogsbränder. För en månad sedan totalförstördes byn Lytton och två människor omkom i en svår brand.

”Jag har pratat med ett antal brandmän som sa att årets bränder beter sig på ett sätt som de aldrig har sett förut. De är extremt aggressiva och nästan omöjliga att hinna före”, säger Ken Gillis, ordförande i regionen, enligt The Guardian.

Enligt väderprognoserna kan ett lättnadens regnväder vara på väg in över området, vilket kan ge kringliggande samhällen en viss respit. Långtidsprognosen förutspår dock att det torra och varma vädret håller i sig under lång tid framöver. Just nu härjar över 300 skogsbränder i provinsen British Columbia enligt The New York Times. Provinsen har sedan drygt två veckor utlyst undantagstillstånd.

Det brinner även på andra platser på den nordamerikanska kontinenten. I norra Kalifornien härjar ”Dixie”, som bedöms vara den tredje största skogsbranden i delstaten någonsin. Branden på den amerikanska västkusten täcker över 1 000 kvadratkilometer och flera mindre orter har slukats i lågorna.