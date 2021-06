Kändisar lockar till vaccination i Storbritannien

Nadiya Hussain har ett fantastiskt recept på naan som inte kräver någon jäst. Du använder bakpulver istället, trots det får du fram något som liknar de berömda sydasiatiska bröden. Det är tips som dessa som har gjort Hussain till den mest framgångsrika vinnaren av tv-tävlingen ”Hela Storbritannien bakar” någonsin.

I dag är Hussain en älskad tv-kock som skapar recept som ”toad in the hole” med kebab och skriver bästsäljande böcker. För den lyckligt ovetande är ”Toad in the hole” alltså en brittisk rätt där du lagar korv i en jättestor Yorkshirepudding i ugnen.

Och Yorkshirepudding med kebab, i stället för korv, är inget som orsakar upprörda känslor i det mångkulturella Storbritannien. (Betänk vilken kulturdebatt det hade blivit i Sverige om någon lanserade ”muslimsk sill”). I Storbritannien är man onekligen mer avslappnad med dessa ting. Med detta inte sagt att landet inte har problem med rasism.

Under pandemin har många av dem blivit särskilt tydliga.

Det stod tidigt klart att svarta britter och britter med bakgrund i södra Asien drabbades hårdare av covid-19. Under virusets första våg hade svarta brittiska män en 4,2 gånger större risk att dö av viruset jämfört med vita män i samma åldersgrupp. En studie som den brittiska statistiska centralbyrån gjorde tillsammans med universiteten i Oxford och Leicester samt London School of Hygiene and Tropical Medicine visade att britter med bakgrund i Bangladesh och Pakistan hade en ”signifikant högre risk” att dö av covid-19.

Under 2020 spreds en bild av att detta kunde ha att göra med ”genetiska faktorer”. I dag vet man dock att skillnaden först och främst har att göra med att britter från etniska minoriteter i högre grad hade jobb som inte gick att utföra hemifrån.

Smittan var helt enkelt större i dessa grupper.

Samtidigt har det jättelika brittiska vaccinationsprogrammet haft svårt att nå ut till precis de britter som behöver vaccinet mest. Den 14 april hade 95 procent av alla vita britter över 60 år blivit vaccinerade. Men bara 69 procent av svarta britter och 85 procent av britter med bakgrund i södra Asien.

Detta orsakade stor debatt. Men nu har gapet börjat minska. Vaccinationerna bland etniska minoriteter i England har till exempel tredubblats sedan februari.

Och det är nu vi kommer tillbaka till Nadiya Hussain. Hon är nämligen en av de kändisar som har deltagit i en framgångsrik kampanj för att nå ut till de britter som likt hon själv har bakgrund i Bangladesh. Från sitt kök har Nadiya Hussain talat om hur hon själv planerar att ta vaccinet och berättat om hur hennes syster redan hade fått det utan några biverkningar.

Bland just britter med bakgrund i Bangladesh har det totala antalet vaccindoser femdubblats på tre månader. Det är en snabbare ökning än bland vita britter under samma period.

Storbritanniens vaccinminister Nadhim Zahawi. Foto: Jeff Gilbert/Shutterstock

Framgången har förstås inte bara att göra med stöd från glamorösa kändisar som Hussain och reklamfilmer på tv med cricketstjärnor och skådespelare. Sjukvården har framför allt arbetat på mikronivå och låtit sjukvårdspersonal med samma etnicitet leda kontakter med lokala och religiösa ledare. Man har slagit ner på myter om vaccinet och jobbat med tillgängligheten genom att exempelvis vaccinera i stora moskéer.

Det hela är dock inte enkelt. En stor del av motviljan mot att delta i vaccineringsprogrammet handlar om historiska erfarenheter som sitter djupt. I vad som i dag är Pakistan utförde den brittiska armén till exempel djupt oetiska experiment på lokalbefolkningen på 1930- och 1940-talet. Doktor Vin Diwakar diskuterade detta som ett specifikt problem på en presskonferens från 10 Downing Street. Han konstaterade att ”mycket av detta går tillbaka i generationer”.

Storbritanniens vaccinminister Nadhim Zahawi har sagt att volontärgrupper som redan är verksamma i områden med låg tilltro till den brittiska staten därför är viktiga budbärare gällande vaccinet.

Nadhim Zahawi och resten av den konservativa regeringen har fått kritik för att inte ha gjort mer tidigare.

Men just nu ser alltså gapet ut att minska.

