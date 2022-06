Karin Bojs: Kampen mellan könen börjar med sex

Det slutade med att jag valde bort begreppet, eftersom det finns mer neutrala sätt att uttrycka sig på.

Till exempel ”maktrelationer mellan könen”, som en forskargrupp skriver i en färsk artikel i Trends in Ecology & Evolution. Eller ”power relationships between males and females”, för artikeln är på engelska och handlar inte så mycket om människor utan huvudsakligen om andra däggdjur.

Eve Davidian och de andra forskarna bakom studien beskriver arter med alla möjliga maktrelationer.

Till exempel de jämställda och monogama surikaterna.

Eller mantelbabianerna, där de promiskuösa hannarna väger mer än dubbelt så mycket som de hårt kontrollerade honorna och parar sig med tvång och våld.

Eller fläckiga hyenor och dvärgschimpanser – även kallade bonoboer – där honorna dominerar och har stort inflytande över både sitt sexliv och sitt övriga liv.

I den fläckiga hyenans fall kan mycket förklaras av den ovanliga anatomin. Honorna saknar slidöppning och har i stället en lång klitoris med vilken de kan utöva sex, urinera och föda ungar. Ungefär som en penis hos andra däggdjursarter.

Hyenahonorna, deras aggressiva sätt och ovanliga anatomi har ofta anförts i debatten om hur någon erhåller makt. Men forskargruppen bakom den aktuella studien vill lyfta nivån på diskussionen.

De medger att hannar i allmänhet uppnår makt genom tvång och våld och genom att vara större och starkare än honorna.

Honor däremot kan få makt på en rad olika sätt, framhåller forskargruppen.

Där är bonoboerna ett bra exempel – vid sidan av schimpanserna människans närmaste släkting. Hos bonoboerna är hannarna också större och starkare än honorna. Men honorna får ändå tillgång till mat före hannarna, de väljer fritt sina (många) sexualpartners och den viktigaste faktorn för en ung hannes framgång är om hans mor har hög rang i flocken.

Hos schimpanserna är honorna däremot underordnade och har inte alls samma starka maktställning.

Man kan fråga sig varför maktrelationer mellan könen kan vara så olika hos två så närbesläktade arter.

Forskarna i Trends in Ecology & Evolution föreslår att evolutionen under årtusendenas lopp har förstärkt en från början liten skillnad i bonobohonornas kontroll över sin reproduktion.

Både schimpanser och bonoboer signalerar att de kan bli gravida genom att deras bakkropp sväller upp och blir röd. Men i bonoboernas fall är signalen inte pålitlig. Bakkroppen är svullen och röd i många dagar, och en hanne kan inte så säkert veta att honan verkligen har ägglossning eller om hon bara är sexuellt tillgängliga ändå, ”för skojs skull” om uttrycket tillåts.

Det har med tiden lett till att bonobohonorna har fått allt större makt över sin reproduktion. Vilket i sin tur har lett till en allmänt starkare ställning i flocken.

En helt annan strategi tillämpas av frettkatten, som normalt lever på marken. Honan parar sig gärna högt uppe i en trädtopp, och kan därmed välja vilken hanne som ska få klättra upp och para sig med henne.

Eve Davidian och de andra forskarna vill med sin artikel visa att maktförhållanden mellan könen är mer nyanserade än vad forskning tidigare har visat, och att makten också kan variera inom en och samma art när förutsättningar ändras.

Ett exempel är rävar som plötsligt byter mönstret med promiskuösa och dominanta hannar till mer jämställdhet och monogama par när vädersystemet El Niño slår till och det uppstår brist på föda.

Artikeln handlar som sagt mest om djur. Men Eve Davidian och henne medförfattare hoppas att deras idéer ska kunna användas av andra forskare, inklusive sådana som studerar människor.

