Karin Eriksson: Än en gång är det svårt att andas i USA

Meddelandet från barnens skolor kom på onsdagsförmiddagen: Röd kod gäller för luftkvaliteten i huvudstadsdistriktet District of Columbia och alla utomhusaktiviteter är inställda. Det blir ingen gympa och inga utflykter så länge brandröken från Kanada väller ner över ostkusten i USA.

Några timmar senare tätnade dimman i New York, och landmärken som Frihetsgudinnan och Empire State Building sveptes in i ett gulrött dis. Samma fenomen drabbade San Francisco under de stora skogsbränderna i Kalifornien i september 2020: röken skingrar solens blå ljusvågor, endast gult, rött och orange ljus släpps igenom.

Då, för tre år sedan, skakades USA av pandemin och protesterna mot polisbrutalitet.

Nödläget runt covid-19 upphörde så sent som förra månaden. Nu köper vi nya munskydd och letar på nätet efter luftfilter och luftrenare.

Än en gång är det svårt att andas i USA.

Amerikanska medier rapporterar att luftkvaliteten i New York är den sämsta som någonsin uppmätts i staden. Teaterproducenterna på Broadway har fått ställa in utomhusföreställningar eftersom skådespelare kippar efter luft. Här i Washington är luften på torsdagsmorgonen klassad som farlig. Nationalmonument som Vita huset och Lincoln Memorial bäddas in i gråvit dimma. Det luktar lite som vid en lägereld – från hundratals bränder i skog och mark i de kanadensiska provinserna Quebec, Nova Scotia och Ontario mer än 100 mil norrut. Stormsystem och lågtryck i norr har fått röken att röra sig ned över den nordamerikanska kontinenten. Under kommande dagar väntas den även röra sig västerut, mot Ohioflodens dalgångar, och ned mot North och South Carolina i den amerikanska södern.

Sannolikt blir de akuta problemen med luften på ostkusten bättre till helgen, men brandsäsongen i Kanada har bara börjat.

Jag läser artiklar där meteorologer och klimatexperter upprepar samma fraser – att de aldrig sett något liknande och att allt är ungefär som forskarna har förutspått. Bränder är en naturlig del av ekosystemen, men exploatering och eldkänslig natur och dålig skogsskötsel har fått omfattande konsekvenser på olika håll i Nordamerika. Och den globala uppvärmningen bidrar enligt forskarna till problemen. Försommaren i Kanada har präglats av hetta och torka på rekordnivåer. När vårregnen uteblir, går skogarna i norr miste om frodig grönska som kan skydda naturen mot eldsvådor.

Jag skriver en mening som jag upprepat många gånger tidigare: Det har alltid funnits extremväder i USA. Som korrespondent kan man nästan inte undgå att skriva om orkaner, tromber, skyfall och torka. Nu är vårt villakvarter i farozonen, men allt är så stillsamt på gatorna runt vårt hus.

Det här är ingen apokalyps med blixt och dunder. De mest osynliga och allra minsta partiklarna är de farligaste. Det är de som kan påverka folkhälsan på sikt. Fråga befolkningen i Dhaka, Delhi, Jakarta, Doha, Peshewar, Mexico City och Johannesburg.

Det blir stora rubriker när en västerländsk metropol som New York och ett maktcentrum som Washington drabbas. Och det är klart att Manhattanborna får svårt att glömma junidagen när himlen såg ut som en brandgul varningssignal. Michael Bennet, som är senator från den eldhärjade delstaten Colorado i USA:s inland, säger till CNN att han hoppas att det som hänt kan få politiker på ostkusten att agera.

Kanske klarnar vissa insikter för makthavarna i dimman: För människor i många delar av världen är detta vardagen.