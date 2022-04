Karin Eriksson: Än en gång blir McCarthy symbolen för Republikanernas förfall

För bara några dagar sedan lyste solen över den 57-årige kongressledamoten från Kaliforniens inland. Prognoserna säger att Republikanerna kommer att återerövra majoriteten i representanthuset i mellanårsvalet om drygt ett halvår. Då kan minoritetsledaren Kevin McCarthy förverkliga sin stora dröm om att efterträda demokraten Nancy Pelosi som talman.

Nu är han förnedrad, men inte uträknad.

I torsdags kom New York Times reportrar Alexander Burns och Jonathan Martin med ett avslöjande från sin kommande bok ”This Shall Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America’s Future”.

Det handlade om hur topprepublikanerna i kongressen agerade dagarna och veckorna efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. I ett samtal med partikamrater några dagar efter upploppet sade Kevin McCarthy att presidenten borde avgå.

Helt falskt, replikerade McCarthy, efter att ha tagit del av uppgifterna från Burns och Martin.

Samma kväll offentliggjordes en ljudupptagning från samtalet. Den bekräftade reportrarnas uppgifter. På fredagen släpptes ytterligare ljudklipp från ett möte i kongressgruppen den 11 januari förra året, där McCarthy inskärper att Trump hade ett ansvar för stormningen och att han också fått Trump att medge ett visst ansvar.

Man kan bara önska att man hade fått höra bandupptagningen från samtalet mellan en ångerfull president och hans kritiska underhuggare. Den inspelningen hade haft verklig sprängkraft.

I stället får vi studera bilden från Trumps högkvarter Mar-a-Lago i Florida från slutet av januari 2021, där McCarthy och expresidenten poserade leende tillsammans. Då hade ledaren i representanthuset valt väg. Några månader senare såg McCarthy till att Trump-kritikern Liz Cheney petades från ledarskapet.

Det är ingen nyhet för någon att han är en person som kan umgås vårdslöst med sanningen eller blunda för övertramp, om det gynnar karriären. Medierna i USA har under de senaste dagarna frossat i elaka beskrivningar av en politiker som, sägs det, kan springa lika fort baklänges som framåt. Han har frivilligt lagt sitt öde i Trumps händer.

Om den före detta presidenten väljer att gå till offentlig attack, blir det svårt för Kevin McCarthy att behålla förtroendet från kongressledamöterna och förverkliga drömmarna om talmansposten. Men enligt uppgifter i amerikanska medier är Trump snarast road över historien. Den visar att han har partiet i sitt grepp, trots den senaste tidens uppgifter om att folk i partietablissemanget i Washington betraktar den tidigare presidenten som ett barn och skrattar åt honom bakom hans rygg.

De nya avslöjandena om Kevin McCarthy blir en påminnelse om partiets tragedi: att det i dag kan betraktas som en sensation att ledande republikaner var rasande på Trump efter stormningen av Kapitolium.

Republikanen Adam Kinzinger – som lämnar kongressen i november – sammanfattar på Twitter med fotografiet från mötet på Mar-a-Lago: ”Kevin McCarthy hade övergett Trump, tills han inte hade det, när han insåg att han behövde honom. Den här bilden återuppväckte bokstavligen Trumps politiska liv. Tack Kev.”

Läs mer:

Karin Eriksson: Trump har särskilda skäl att snedtända just nu