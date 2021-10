Karin Eriksson: Colin Powell banade väg för svarta

Om Colin Powell blev tvungen att välja en favorit bland alla Abba-låtar så fick det lov att bli ”Knowing me, knowing you”. Han beskrev den som en vacker kärlekssång, men den handlar om ett uppbrott. Historien tar slut, allting är över och någon måste gå.

Det var en känsla som Colin Powell kunde identifiera sig med, när han följde Republikanernas utveckling under Donald Trump.

Efter stormningen av Kapitolium i januari i år meddelade den tidigare utrikesministern – som en gång i tiden var landets mest populära republikan – att han inte längre såg sig som en del av partiet. Hans död på måndagen i covid-19 innebär att ännu en röst från den politiska mitten i USA har tystnat.

Colin Powell föddes i Harlem i New York i april 1937. Han var soldaten som formades av erfarenheter på fältet i Vietnam. Han blev USA:s första svarta nationella säkerhetsrådgivare under Ronald Reagan och utsågs därefter till försvarschef under president George HW Bush. Han hyllades stort när den USA-ledda koalitionen lyckades besegra Irak i kriget om Kuwait 1991.

Han funderade på att utmana den sittande presidenten och demokraten Bill Clinton i presidentvalet 1996, men beslöt sig för att avstå. Han kände sig helt enkelt inte kallad att ge sig in i kampen om Vita huset. År 2000 stöttade han George W Bush och i januari året därpå svors han in som ny utrikesminister i Bushs regering. Han kunde då rankas som den fjärde viktigaste politikern i USA, den dittills högsta positionen för en svart person i USA.

– Jag tror att det visar för världen vad som är möjligt i det här landet, sade Powell i ett historiskt tal då senaten skulle bekräfta hans utnämning år 2001.

Han hade stor erfarenhet av att hantera internationella konflikter och betraktades till en början som stjärnan i George W Bushs första regering. Både Powell och Bush ville minska USA:s militära närvaro i andra länder. Men terrorattackerna den 11 september 2001 förändrade allt och USA drogs in i kriget mot terrorismen.

Med tiden blev det uppenbart att det fanns växande spänningar mellan utrikesdepartementet och försvarsdepartementet i Pentagon. Medan Colin Powell fick profilen som en statsman som föredrog att bygga internationella allianser, klev försvarsminister Donald Rumsfeld fram som hårdingen som skulle skicka USA:s militär dit han ville utan att fråga om lov.

– Det finns alltid spänningar mellan olika nationella säkerhetsorgan. Varje departement har sitt perspektiv. Det är nödvändigt… hur ska jag säga detta finkänsligt… det behövs viljestarka människor i dessa departement. Och gissa vad? Viljestarka människor har ofta olika åsikter, sa Colin Powell i en intervju med DN:s dåvarande USA-korrespondent Mats Carlbom våren 2002.

I februari 2003 höll Colin Powell tal i FN där han påstod att Irak hade tillgång till biologiska massförstörelsevapen och kapaciteten för att producera mycket mer. Det var felaktig information som användes som motiv för invasionen i Irak sex veckor senare. Powell skulle senare beskriva talet i FN som en evig ”fläck”. Det var inte hans första misstag, men det som fick störst betydelse.

– Det blir ett viktigt stycke i min dödsruna, konstaterade han i sina memoarer, ”It worked for me”.

Colin Powell lämnade Bushadministrationen i januari 2005. Han blev med åren allt mer desillusionerad med högersvängen i det republikanska partiet. Inför presidentvalet 2008 ställde han sig bakom Demokraternas kandidat Barack Obama.

I presidentvalen 2016 och 2020 stöttade han Hillary Clinton och Joe Biden. Han betraktade Donald Trump som ett hot mot den amerikanska konstitutionen – långt från den förnuftiga mittenpolitik som han själv propagerat för under åren som tongivande republikansk politiker.

Under åren som utrikesminister fick Colin Powell en varm relation till sin svenska kollega Anna Lindh. Det underlättade nog att han hade som hobby att fixa gamla Volvobilar och att hon tog med Abba-skivor som present vid ett bilateralt möte.

– Det är vissa svenska saker jag verkligen gillar. Det har bara blivit så, berättade Colin Powell för DN i maj 2002.

I september 2003 mördades Anna Lindh. Colin Powell blev djupt berörd. Han beskrev hennes död som ett fruktansvärt slag för alla som kände henne och lovprisade hennes integritet och medkänsla.

Nu hyllas han med liknande omdömen i USA.

