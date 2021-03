Karin Eriksson: Dådet väcker obehagliga frågor om motsättningarna i USA under pandemin

Den 21-årige man som misstänks ha skjutit ihjäl åtta personer natten till onsdagen beskrivs i amerikanska medier som en tillbakadragen man med en kristen tro och ett intresse för vapen. Sex av dödsoffren har asiatiskt ursprung. Sju av åtta är kvinnor.

Enligt polisen kan sexmissbruk vara ett motiv för dåden. I de första förhören har mannen berättat att han betraktade massagesalongerna som en svår frestelse som han ville få bort.

Tragedin väcker frågor om de växande motsättningarna i USA under pandemin. Vapenförsäljningen ökade kraftigt under 2020 och uppgången har fortsatt i år, med en särskild topp i januari efter stormningen av Kapitolium och maktskiftet i Vita huset. Det finns ingen exakt statistik men enligt beräkningar från Washington Post såldes 23 miljoner vapen under förra året och två miljoner vapen i januari i år.

Blommor utanför entrén till en av massagesalongerna i Georgia där flera personer sköts ihjäl natten till onsdagen. Foto: Mike Stewart/AP

Många händelser och fenomen har bidragit till den sociala oron i USA under de senaste tolv månaderna: Nedstängningen under pandemin som slagit hårt mot ekonomiskt utsatta grupper. Svarta medborgare som fått plikta med sina liv i konfrontationen med diskriminering och polisbrutalitet. Vandaliseringen i storstäderna under protesterna mot rasismen. Hoten från militanta grupper på högerkanten. Polariseringen inför presidentvalet som fick debattörer att frukta ett inbördeskrig. Den avgående presidenten Donald Trumps lögner om det stulna valet. Stormningen av kongressen. Och naturligtvis också förväntningarna eller farhågorna inför maktskiftet, eftersom den nytillträdde presidenten Joe Biden har lovat att försöka införa strängare vapenregler.

Splittringen i opinionen finns i dag i allra högsta grad i synen på vapen. Enligt en mätning från Gallup som publicerades i samband med valet i november är stödet för fler kontroller och restriktioner starkt bland amerikaner som betraktar sig som demokrater eller oberoende. Men endast 22 procent av de republikanska väljarna säger ja till att skärpa vapenlagarna, och det är den lägsta siffran på två decennier.

Det är dåliga nyheter för Bidenadministrationen och Demokraterna i kongressen, som är i färd med ännu ett försök att skärpa bakgrundskontrollerna och förbjuda försäljningen av vissa militära automatvapen. Mycket talar för att förslagen blockeras av Republikanerna i senaten.

Kan ännu en masskjutning spela roll? Förmodligen inte, att döma av efterspelet till de senaste årens tragedier i Las Vegas, Orlando och Parkland.

Samtidigt har pandemin och polariseringen skapat nya måltavlor i USA. Enligt en rapport från människorättsgruppen Stop AAPI Hate utsattes amerikaner med asiatiskt ursprung för mer än 3.000 våldshandlingar med rasistiska motiv under förra året. Experterna pekar på vreden över coronapandemin och den tidigare Trumpadministrationens hårdföra retorik mot Kina som förklaringar till våldsvågen. Det var ingen slump att Trump använde uttryck som ”Kinaviruset” och ”Kung Flu” i retoriken om covid-19.

Enligt New York Times uppger gärningsmannen i Atlanta att han inte haft några rasistiska motiv utan styrts av sin attraktion till kvinnorna på massagesalongerna. Men som polisen påpekar har utredningen bara börjat.

Det går inte heller att utesluta att fördomar om kvinnor med asiatiskt påbrå har spelat en särskild roll. Bland amerikaner med rötter i Asien är smärtan och rädslan efter attacken påtaglig.

