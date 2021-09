Karin Eriksson: Därför är Trump på jakt efter mina pengar

USA-valet 2020

Kimberly Guilfoyle mejlar. Hon börjar med en fråga: Var har du varit, vännen?

Faktum är att vi aldrig har träffats. Däremot gjorde hon ett oförglömligt intryck på Republikanernas partikonvent förra året, när hon skrek ut sina varningar för det demokratiska partiet. Det fanns de som skämtade om att de hörde hennes tal, trots att de inte hade satt på tv:n.

Juristen, tv-kändisen och politiska rådgivaren Guilfoyle utmålade Kalifornien som skräckexempel. Den delstaten styrs av hennes exmake, den demokratiske guvernören Gavin Newsom. Numera är hon sambo med presidentsonen Donald Trump Jr och hon jobbar hårt för svärfar.

Kimberly Guilfoyle. Foto: Olivier Douliery/AFP

Kimberly Guilfoyle undrar varför jag inte har hört av mig om det fina erbjudandet inför Donald Trumps nästa kampanjmöte. Jag kan vara med i en lottning om att få flyg och hotell betalt och få komma in och ta foto med Donald Trump bakom scenen. Bara jag först bidrar med en slant.

Donald Trump Jr hör också av sig. Han skriver att hans pappa vet att jag har funnits där sedan första dagen. Trots alla HÄXJAKTER, alla LÖGNER från fejkade nyheter och all CENSUR (Donald Trump Jr använder många stora bokstäver). Nu kan jag bli medlem i en stödtrupp som heter Trump Day One supporter. Bara jag satsar VALFRITT BELOPP.

Kampanjmötet som Guilfoyle och kompani tar sikte på hålls på lördagskvällen i Perry, Georgia. Donald Trump ska kliva ut på scenen runt klockan ett i natt svensk tid.

Han har inte fått den uppladdning som han hade hoppats på: Så sent på fredagen bekräftade en granskning att Biden tog hem valet i folkrika Maricopa County i Arizona. Enligt omräkningen, som beställts av Republikanerna, fick Biden till och med 99 extra röster medan Donald Trump tappade 261 röster mot det officiella valresultatet.

DN i Arizona i höstas. Joe Biden vann delstaten. Foto: Daniel Costantini

Det lär inte stoppa strömmen av pressmeddelanden från Donald Trumps olika kontor och kommittéer om hur Demokraterna stal valet. Jag får breven eftersom jag har ackrediterat mig som journalist till olika Trumpmöten och tagit del av nyhetsbrev från Trumps tidigare valkampanj. Min e-post finns på listorna och listorna blir allt fler.

Högerveteranen Newt Gingrich tar kontakt: Jag kan bli guldmedlem i Trumps klubb. Trumps team mejlar: Jag kan vinna en fotboll som signerats av Trump och en före detta fotbollsstjärna.

Alla är beroende av donationer i amerikanska valkampanjer. Stora resurser kanaliseras via politikernas PAC, politiska aktionsgrupper. De kan ta emot stora donationer och anonyma donationer, bara de inte koordinerar sina aktiviteter med de ordinarie valkampanjerna. Vänsterfalangen inom Demokraterna har kritiserat miljonrullningen i åratal, men deras toppkandidater accepterar spelets regler.

Tiggarbrev är inte unikt för Trump, utan det speciella med Trump är hur affärer och kampanjer flyter ihop. Hans privatekonomi har varit föremål för spekulationer i många år. Enligt Bloomberg har Trump Organization skulder på 590 miljoner dollar som ska betalas under de kommande fyra åren. En rättsprocess pågår runt bolagets skatteaffärer.

New York Times uppger att den före detta presidenten och hans politiska aktionsgrupper har samlat in över 100 miljoner dollar online under det första halvåret i år, långt mer än någon annan republikansk politiker. Samtidigt bekostar aktionsgrupperna olika evenemang på Trumps egendomar. Dessutom fortsätter republikanska politiker och det republikanska partiet att lägga avsevärda belopp på konferenser och middagar på till exempel Mar-a-Lago i Florida.

Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Foto: Emil Wesolowski

Anhängarna på kvällens möte i Georgia vill nog tro att expresidenten samlar in pengar till presidentkampanjen 2024. Men det går inte att utesluta att han också använder valet som lockbete för bidragen.

Även Trump själv skickar e-post inför mötet i Georgia. Han lovar att mitt namn ska nämnas i direktsändning. Bara jag, ja, satsar en liten slant.