Karin Eriksson: De hoppas på Florida som Trumpismens motståndsficka

Ordet ”Florida” var bland det första som nådde oss i hotellobbyn i Washington, morgonen efter stormningen av Kapitolium. Trumpanhängaren Bernadette hade en livlig konversation med några nyfunna vänner. De pratade om hur de skulle fortsätta kampen och hon talade om sin hemstat, och hur hon såg en möjlighet att etablera en motståndsrörelse för Trumpismen i sydöstra USA.

”Guvernören är på vår sida”, konstaterade hon i triumf, med hänvisning till republikanen Ron DeSantis.

Ett dygn senare samlades den republikanska partiapparaten i form av Republican National Committee på Amelia Island, just i Florida, för att hylla Trump och ge hans allierade förnyat förtroende i ledningen.

Delstaten förknippas ofta med turistattraktionerna – fantasivärldar som Walt Disney World, Magic Kingdom och Universal Studios. Men Florida är också basen för konservativa radiopratare som Rush Limbaugh och Mark Levin. Trumps nya favoritkanal Newsmax har sitt högkvarter vid West Palm Beach, och ledningen hoppas att expresidenten ska synas en hel del i programmen framgent.

Stora delar av hans familj uppges också vara på väg till Florida: Sonen Donald Trump Jr letar hus ihop med flickvännen Kimberly Guilfoyle och dottern Ivanka Trump och hennes make Jared Kushner har skaffat en egendom nära Miami.

”Trump kommer att bo i en formlig MAGA-oas”, berättar Washington Post i ett stort reportage om den nya motståndsfickan i amerikansk politik (MAGA är en förkortning för Trumps slogan Make America Great Again). Tidningen skriver att Palm Beach kan erbjuda expresidenten en alternativ verklighet, fylld av tillbedjan och bekräftelse. Och New York Times konstaterar syrligt att Donald Trump har gjort som så många andra New York-bor på äldre dar – och dragit sig tillbaka till Florida.

Det är lätt att göra sig lustig över expresidentens nya tillvaro. Men det som händer i Florida är egentligen mycket allvarligt.

DN:s utsända Ingmar Nevéus och Beatrice Lundborg möter människor som dödshotats för att de vänt sig mot Trump, eller blir påhoppade bara de uttrycker tvivel om kampen. Mary Tulko vill bara säga att Trump var den bäste presidenten någonsin. Det finns inget utrymme för nyanser i hennes umgänge.

Florida är inte bara lyx, men den som besökt Palm Beach inser att kulten även kan frodas bland människor med goda resurser. Vad ska de göra med pengarna under kommande år?

På Bernadettes Facebooksida finns ett meddelande om Kapitolium. Hon upprepar sina osanningar från den där morgonen i Washington – att poliserna släppte in alla demonstranter i Kapitolium och att ”patrioterna” bara hjälpte ordningsmakten.

100 procent, lyder en kommentar i tråden.

Trump 2024, lyder en annan.

