Karin Eriksson: En förnedrande stund för Donald Trump

Historien om presidenten och porrstjärnan börjar en kväll i juli 2006 på hotell i Lake Tahoe, i gränstrakterna mellan Nevada och Kalifornien. Den dåvarande fastighetsmagnaten och dokusåpastjärnan Donald Trump bjöd in Stormy Daniels till sitt hotellrum efter en kändisturnering i golf.

Hon hävdar att deras timmar tillsammans slutade med ett samlag. Han förnekar att de hade sex.

Drygt tio år senare fick hans medarbetare panik. Donald Trump hade siktet inställt på Vita huset och plågades av besvärande frågor om sin kvinnosyn. Videofilen där han beskrev hur han som kändis kunde grabba tag i kvinnors underliv hade skakat presidentkampanjen.

Stormy Daniels fick 130 000 dollar för att tiga om uppgifterna om kvällen i Lake Tahoe. Pengarna betalades ut av Trumps advokat Michael Cohen. Transaktionen avslöjades av Wall Street Journal i januari 2018. Frågan är om transaktionen kan betraktas som ett olagligt kampanjbidrag och om Trump var med och förfalskade uppgifter i bokföringen.

Det är upp till bevis för Manhattans distriktsåklagare Alvin Bragg som alltså valt att dra Donald Trump inför rätta.

Kritikerna hänvisar till ett liknande mål, där politikern John Edwards åtalades för att ha försökt tysta ned en otrohetsaffär. Han friades från anklagelserna.

Men flera av omständigheterna var annorlunda och Edwards har aldrig varit världens mäktigaste man. Åtalet mot Donald Trump är unikt och historiskt. Aldrig tidigare har en president eller före detta president i USA åtalats för brott i en domstol.

Sedan sortin från Vita huset har Trump pressats av principiellt viktiga utredningar om påtryckningarna på valansvariga i vågmästarstaten Georgia efter presidentvalet 2020 och stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Han utreds också för hanteringen av sekretessbelagda dokument.

FBI:s jakt på hemligstämplade handlingar på Trumps privata klubb Mar-a-Lago i Florida förra sommaren väckte den hårda högerns vrede. De övertygade Trumpanhängarna kommer att sluta upp bakom den före detta presidenten under kommande dagar och veckor och månader. De betraktar åtalet som en politisk process. Mer moderata republikaner kommer att säga att domstolen i New York borde ägna sig åt att bekämpa brott istället. Som så ofta kommer Trump att kräva all uppmärksamhet – och stjäla strålkastarljuset från andra potentiella presidentkandidater i det republikanska partiet.

Men detta är likaväl en förnedrande stund för Donald Trump.

Den frispråkiga porrstjärnan Stormy Daniels kom med mycket utförliga beskrivningar av deras sexmöte i sin självbiografi ”Med öppna kort – kvinnan som utmanade Donald Trump”.

Den som har tagit del av hennes uppgifter får svårt att glömma dem. Nu kan alla intima detaljer vevas igen.

Trump slipper kanske handklovar när han infinner sig i domstolen – oklart när – men han kommer att få lämna fingeravtryck och ta ett klassiskt så kallat mugshot precis som andra misstänkta brottslingar. Rättsprocessen är inget hinder för hans presidentkandidatur, men han kan absurt nog få lite svårare att rösta.

Västvärlden har vant sig vid tanken på att ingenting biter på Donald Trump, men han förlorade trots allt presidentvalet 2020. Men det går inte att utesluta att en del av Republikanernas konservativa och djupt kristna väljare ser med visst obehag på historia som kretsar runt försöket att tysta en porrstjärna.

Och nog går det att se beskedet från åtalsjuryn i New York som fortsättningen på en berättelse om vår tid:

Det var Trump som hindrade Hillary Clinton från att bli USA:s första kvinnliga president. Hans valseger utlöste protester från feminister världen över, och bidrog till metoo-uppropen mot sexuella trakasserier.

Nu, mer än sex år senare, skrivs nästa kapitel i den historien.

