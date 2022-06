Karin Eriksson: Har Trump blivit lite trist?

ICYMI, lyder inledningen på mejlet i inkorgen. In Case You Missed It: Om du missade.

Det är ett meddelande från den före detta presidenten Donald Trumps politiska kommitté Save America. Trumplägret tycker att jag ska läsa en text av högerskribenten Emerald Robinson. Den handlar om primärvalet i Georgia som avgjordes i slutet av maj. Jag var där, men det var visst något som jag förbisåg.

Något stinker, påstår Emerald Robinson. Hon är upprörd över att den sittande guvernören Brian Kemp segrade stort över Trumps kandidat David Perdue i den interna maktkampen i det republikanska partiet.

Bild 1 av 2 Guvernören Brian Kemp fick 74 procent av rösterna i republikanernas primärval i Georgia. Foto: John Bazemore/AP Bild 2 av 2 Den Trumpstödde kandidaten David Perdue fick 22 procent av rösterna i republikanernas primärval i Georgia. Foto: Robin Rayne/TT Bildspel

Kemp vann med siffrorna 74–22. Det är inte möjligt, ingen får 74 procent i något enda val i USA. Påstår Robinson.

Känner ni igen tongångarna?

När det går dåligt för Trump sprider Trumplägret konspirationsteorier om fusk. Precis som efter presidentvalet 2020. Då vägrade den dåvarande presidenten acceptera att han med snäv marginal förlorade i Georgia. Han blev extra upprörd när republikanerna i delstaten, med Kemp och den valansvariga delstatssekreteraren Brad Raffensperger i spetsen, intygade att valet gått rätt till.

På nyåret 2021 ringde han telefonsamtalet som inte kan beskrivas som något annat än en politisk skandal: en sittande president uppmanade en politiker i en betydelsebärande vågmästarstat att helt enkelt hitta tillräckligt med röster för att ändra valresultatet. Men Raffensperger, som fick Trump i luren, vägrade.

Brad Raffensperger vägrade gå med på Donald Trumps uppmaningar att ”skaffa fram” fler röster på Trump i presidentvalet hösten 2020. Foto: Ben Gray/AP

Primärvalen – där partierna utser kandidaterna inför mellanårsvalet i november – skulle bli Trumps stora hämnd. Men det gick alltså inte alls som planerat i Georgia. Både Kemp och Raffensperger vann faktiskt med betydligt större segermarginaler än opinionsmätningarna förutspått.

I brevet från Save America utmålar Emerald Robinson stödet från Trump som den starkaste kraften i amerikansk politik. Det är inte utan grund, för före Georgia tycktes primärvalen befästa bilden av Trump som det republikanska partiets kungamakare eller gudfader. Många av hans kandidater har gått på knockout.

Senatorn Rand Paul fick över 86 procent i Kentucky. Sarah Huckabee Sanders fick stöd av över 83 procent i primärvalet i sin kampanj för att bli guvernör i Arkansas. För att ta några exempel på politiker som vunnit val i vår med betydligt större segermarginaler än den som Emerald Robinson felaktigt beskrev som omöjlig.

Hon är en journalist som fick gå från högerkanalen Newsmax efter att ha spridit lögner om covid-19-vaccinet.

Men hon är inte ensam om att spekulera i vad som egentligen hände i Georgia, och vad som hänt med Trumps grepp om det republikanska partiet.

Har kärnväljarna tröttnat, till sist?

Kanske handlar det snarare om att även lojala stödtrupper börjar känna att ältandet är – lite trist.

Kvällen före primärvalet i Georgia kampanjade den tidigare vicepresidenten Mike Pence ihop med Brian Kemp, som sedan segrade stort. Foto: Karin Eriksson

Kvällen före primärvalet i Georgia kampanjade Brian Kemp ihop med den tidigare vicepresidenten Mike Pence i en flyghangar nordväst om Atlanta. Då mötte jag – som så många gånger förr – en del republikaner som var utleda på Trump. De var den där sortens amerikaner som känner sig 100 procent hemma i högern, som gillar vapen, bekämpar aborter, vill hålla nere skatterna och tycker att vänsterns kamp mot rasismen har spårat ur. Men de avskyr Trumps tonläge och fnyser åt konspirationsteorierna om det riggade valet.

Men jag pratade också med väljare som bedyrade att de älskade Donald Trump. De råkade bara tycka bra om guvernören också, och tyckte att det var viktigast just nu.

En man berättade för mig att han tappade tålamodet med Trump inför omvalet till senaten i januari förra året. Samtidigt som Trump och hans medarbetare slogs med alla medel för att upphäva valförlusten, fick Georgia gå till val igen, för att utse delstatens två senatorer. Majoriteten i den viktiga senaten stod på spel.

Men Trumps kampanjinsatser handlade bara om hur han blivit bestulen på valsegern. Om något var det en retorik som avskräckte väljare på högerkanten från att engagera sig i fler påstått riggade val. Demokraternas kandidater säkrade båda platserna.

Trump gjorde inget för Georgia, tyckte mannen.

Republikanen David Perdue stöddes av Donald Trump i det republikanska primärvalet i Georgia i slutet av maj. Han förlorade. Foto: Robin Rayne/TT

Under åren som presidentkandidat och president upphörde Trump aldrig att överraska. I dag bygger hans framträdanden på idel repriser. Medierna som är ”fejkade nyheter”, Fake News. Högerpolitiker som är Rinos, republikaner bara till namnet. (OCH) Den stora valsegern 2020 som bara existerar i Trumplägrets fantasi och propaganda.

Äntligen eller slutligen har Trump blivit tråkig, skriver Rick Lowry i en kolumn för Politico Magazine. Han är redaktör för konservativa National Review och tillhör det republikanska etablissemang som brottats med synen på Trump. Det kan finnas ett mått av önsketänkande – det medger han själv – när han nu försöker utmåla den före detta presidenten som förutsägbar och till och med enkelspårig.

Men detta är Lowrys poäng: för sex år sedan satte Trump i alla fall sökarljuset på vita lågutbildade industriarbetare och landsbygdsbor, med utspel om alltifrån migrationen till opioidkrisen.

Då var huvudbudskapet att ”bara jag kan fixa detta”. Nu är slogan snarare att ”bara jag kan vara så fixerad”.

Georgia blev en signal om att väljarna vill blicka framåt, snarare än att de vill bryta med Trump. Möjligen blev marginalerna större än väntat för att demokrater valde att delta i Republikanernas primärval. Jag mötte några av dem vid vallokalerna och de berättade att de hade valt att till varje pris försöka blockera Trumps kandidater. De kommer inte att rösta på Republikanerna i valet i november, men kunde skada Trumps image som kungamakare ändå.

Den före detta presidenten får dock fler chanser att agera gudfader. På tisdagen håller ytterligare sju delstater primärval och Trump har gett sin välsignelse till kandidater som senatorn Chuck Grassley från Iowa och guvernören Kristi Noem från South Dakota.

Tidigare vicepresidentkandidaten Sarah Palin är en av 48 kandidater i fyllnadsvalet i Alaska till representanthuset. Fyllnadsvalet äger rum den 11 juni. Foto: Mark Thiessen/AP

På lördag är det fyllnadsval till representanthuset i Alaska och den tidigare vicepresidentkandidaten Sarah Palin är med och slåss om mandatet. Senare i sommar kan Kari Lake säkra partiets stöd i guvernörsvalet i Arizona. Båda har i högsta grad omfamnats av Trump. Man kan säga mycket om dem - men omdömet ”tråkiga” ligger inte nära till hands.

I mitten av augusti står den stora striden om Wyomings enda plats i representanthuset. Då har Trumplägret av allt att döma goda möjligheter att bli av med Liz Cheney – kongressledamoten som haft fräckheten att försöka gå till botten med vad som pågick i Vita huset vid stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021.

På torsdag inleder kongressens särskilda granskningsgrupp – med Cheney i spetsen – offentliga utfrågningar om upploppet. Det är svårt att säga hur förhören påverkar Trumps grepp om Republikanerna. Partitopparna i representanthuset har distanserat sig från utredningen. De vill hålla sig väl med Trump – fast det blir nog lättare om de får lämna det som hände från november 2020 till januari 2021 därhän.

Fakta. Primärval Vid mellanårsvalet i november ska samtliga platser i representanthuset och en tredjedel av platserna i senaten tillsättas. Dessutom håller 36 delstater guvernörsval. Under vårens och sommarens primärval utses partiernas kandidater. Tisdagen den 7 juni hålls primärval i Kalifornien, Iowa, Mississippi, Montana, New Jersey, New Mexico och South Dakota. Visa mer

