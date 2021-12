Karin Eriksson: Kamala Harris drabbas av vicepresidenternas förbannelse

Egentligen åkte hon till North Carolina för att inspektera elektriska bussar och göra reklam för Vita husets satsningar på infrastruktur. Men uppmärksamheten runt Kamala Harris studiebesök i ett garage i Charlotte i torsdags kretsade kring hennes ressällskap, transportministern Pete Buttigieg.

”Harris och Buttigieg visade en enad front mitt i rapporterna om rivalitet”, löd rubriken på CNN. Los Angeles Times reporter noterade att de båda toppolitikerna kramades och berömde varann i sina tal och att Harris satte sig i förarsätet och tutade medan Buttigieg stod vid dörren till bussen. Nättidningen Business Insider analyserade kroppsspråket.

I amerikanska medier är spekulationerna om presidentvalet 2024 redan i full gång. Även om president Joe Biden har sagt att han ska kandidera, handlar mycket av diskussionen om en eventuell maktkamp mellan Harris och Buttigieg.

Vicepresidenten betraktades tidigare som den givna efterträdaren. Fram till installationen i januari var hon mediernas älskling: den första kvinnan på vicepresidentposten och den första vicepresidenten med afroamerikanskt och indiskt påbrå. Den 19 november nådde hon faktiskt den yttersta makten. Kamala Harris styrde USA i 85 minuter, från 10.10 till 11.35 lokal tid, medan president Joe Biden genomgick en undersökning av tarmen, en så kallad koloskopi, under en hälsokontroll på militärsjukhuset Walter Reed.

Hon är politikern som spräckte glastaket - och fick fullt upp med att skydda sig från skärvorna på golvet efteråt.

Enligt CNN, som har talat med ett 30-tal källor inom Bidenadministrationen och Demokraterna, har Harris svårt att hitta sin plats. Hennes stab tycker att hon blir förbigången och att Bidens medarbetare är rädda för konkurrens.

I onsdags kom beskedet att vicepresidentens rådgivare Symone Sanders lämnar sitt jobb. Även Harris kommunikationsdirektör Ashley Etienne är på väg bort.

I helgen rapporterade Washington Post om hur Kamala Harris anklagas för att bränna ut även de tåligaste medarbetarna. På högerkanalen Fox News Primetime-program tävlar kommentatorerna om de värsta förolämpningarna. Den enda vägen till presidentposten för Kamala Harris går bokstavligen via Bidens tjocktarm, fnittrar en paneldeltagare.

Den sittande vicepresidenten är påtaligt impopulär, enligt opinionsundersökningarna. Los Angeles Times sammanvägning av olika undersökningar visar att 52 procent av väljarna tycker att hon gör ett dåligt jobb.

Kurvorna började falla under senvåren. Då hade Kamala Harris fått det svåra uppdraget att försöka få ordning på migrationen vid USA:s södra gräns mot Mexiko. Det är en fråga där Bidenadministrationen är under attack från många håll - högern varnar för kaos och kris, vänstern rasar mot att flyktingar far illa. Men Kamala Harris bidrog till krisen i opinionen när hon dröjde med att besöka gränsen och viftade undan intervjufrågor om varför hon inte varit där.

Kamala Harris - i skuggan av Biden vid ett tal på det amerikanska utrikesdepartementet i februari. Foto: Saul Loeb/AFP

Sannolikt påverkas stödet för vicepresidenten av Bidens sjunkande popularitet. Kanske spelar det också roll att hon är kvinna. Om hon vore man med samma ledarstil skulle hon ha en tv-show med titeln ”The Apprentice”, säger en före detta medarbetare till Washington Post.

Men uppenbarligen har Kamala Harris också drabbats av vicepresidenternas förbannelse.

Los Angeles Times kolumnist Mark Barabak konstaterar att det ingår i tjänstebeskrivningen att ta steg bort från strålkastarljuset, förutom när man ska agera hejarklack åt presidenten. Det är en post där de flesta krymper.

Barabak hävdar också att Harris är i underläge jämfört med sina företrädare. Al Gore, Dick Cheney och Joe Biden kunde guida sina presidenter i maktens korridorer i Washington. Mike Pence blev Trumps länk till den religiösa delen av Republikanerna. Harris fungerar i praktiken mer som en ”lärling” under Biden, skriver han.

I amerikansk politik kan en 57-årig vicepresident betraktas som relativt ung. Trösterikt för många i mogen medelålder, men frustrerande för den som har kämpat i många decennier för pondus. Rivalen och reskamraten Pete Buttigieg är bara 39.

Fakta. Mångfald i en familj Första kvinnan på vicepresidentposten, Kamala Harris, har en modern amerikansk familj. Hon är den första svarta vicepresidenten genom fadern Donald Harris som kom från Jamaica och den första vicepresidenten med asiatiskt påbrå genom modern Shyamala Gopalan som kom från Indien. Harris är gift med advokaten Douglas Emhoff, den första vice maken, och den första judiska livskamraten till en president eller vicepresident. Vicepresidentens bonusbarn Ella och Cole har svenskt påbrå via sin mamma, filmproducenten Kerstin Emhoff. Visa mer