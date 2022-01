Karin Eriksson: Leken på pulkabacken vid Kapitolium blir en motståndshandling

Snödagarna i Washington är få. Ross Koenig och hans pojkar Harvey, 7, och Goodwin, 4, ruschar upp och ned med pulkan för att hinna med så många åkturer som möjligt innan mörkret faller över Kapitolium.

Det var barmark i huvudstaden för ett år sedan när rasande Trumpanhängare klättrade på muren vid backens topp. Deras avsikt var att bryta sig in i kongressbyggnaden och stoppa den ceremoni som skulle bekräfta valet av Joe Biden som president.

”Vi vill ta tillbaka vårt land”, löd ett av stridsropen från inkräktarna.

Stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Foto: Jose Luis Magana/AP

Det var en attack på demokratin. Och det var en attack på en stad.

– Det kändes som om vi blev antastade, säger fastighetsmäklaren Ross Koenig, som bor runt hörnet från Kapitolium med sin familj.

Han kommer aldrig att glömma veckorna och månaderna efter stormningen, när Washington var en igenbommad stad. Det var som att leva ett liv under belägring, säger han.

– Det var samma känsla som efter 11 september 2001. Och då var det något som gick förlorat, säger han.

Fem människor dog under våldsamheterna på Kapitolium. En kvinna sköts till döds av polisen och tre andra demonstranter avled av medicinska skäl. En polisman dog av en stroke dagen efter konfrontationen med demonstranterna. Över hundra poliser från styrkan vid Kapitolium skadades i attacken. Fyra har tagit sitt liv under året som gått.

I somras vittnade fyra av kollegerna inför kongressens särskilda granskningskommitté om de fasansfulla timmarna den 6 januari 2021. Polismannen Aquilino Gonell mindes vad han tänkte under attacken: ”Det är så här jag kommer att dö”.

Aquilino Gonell, polis vid Kapitolium, torkar tårarna under vittnesmålet i kongressen. Foto: Chine Nouvelle/Sipa/Shutterstock

I tisdags när Donald Trump ställde in sin presskonferens på Mar-a-Lago så anklagade han också medierna för att mörka fakta om den usla beredskapen på Kapitolium – och att den demokratiska talmannen Nancy Pelosi och andra makthavare i kongressen var ovilliga att kalla in nationalgardet eller militären.

Faktum är att tveksamheten fanns på många håll.

Försvarshögkvarteret Pentagon och stadsledningen i Washington hade dåliga erfarenheter av Trumps försök att blanda in försvaret under Black lives matter-protesterna i Washington sommaren 2020. Händelseutvecklingen efter presidentvalet i november stillade inte oron – tvärtom.

Enligt boken ”I alone can fix it”, som skrivits av Washington Post-reportrarna Carol Loenning och Philip Rucker, fruktade USA:s generalstabschef Mark Milley att Donald Trump och hans allierade skulle försöka använda militären för att behålla makten. Washingtons borgmästare Muriel Bowser väntade in i det sista med att godkänna att nationalgardet medverkade vid trafikkontroller den 6 januari.

Därmed bidrog rädslan för Trump till kaoset. Och nu försöker den före detta presidenten lägga skulden på alla som inte begrep att de måste vidta drastiska åtgärder för att skydda sig mot hans anhängare.

Washington ett år efter attacken. Foto: Pontus Höök

Här i Washington präglas årsdagen av både sorg och ilska över det som hänt och oro för framtiden.

I sitt tal på torsdagsmorgonen anklagade president Joe Biden företrädaren Trump och hans anhängare för att underminera den amerikanska demokratin.

– Vi befinner oss vid en vändpunkt i historien, sa han.

Hur ska Washington rusta sig mot nästa attack? Demokratin är bräcklig, den öppna staden sårbar. Farhågorna riskerar att förgifta tillvaron.

Kanske är leken i snön en viktig motståndshandling. Washingtonbon Ross Koenig vill gärna se det så – att en åktur med pulkan blir ett sätt att ta tillbaka en stad.