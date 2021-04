Karin Eriksson: Nu är det Biden som är stor i orden

”USA väntar inte. Vi bestämmer oss för att agera”, sa värden Joe Biden i talet på Leaders Summit on Climate Change i torsdags. Det digitala klimattoppmötet har beskrivits som ett historiskt kliv framåt i kampen mot den globala uppvärmningen.

Men i USA undrar både klimataktivister och politiska motståndare hur presidenten ska klara att infria de gröna löftena.

Biden befinner sig på upploppet av de viktiga första 100 dagarna som president. På torsdag i nästa vecka går han in i en ny fas. Möjligen byter han också strategi.

Under de första månaderna ville Vita huset i första hand lägga kraft på att bekämpa pandemin och rädda ekonomin. Men administrationen valde att ligga lågt med löften och högt med leverans. Målet att få ut 100 miljoner vaccindoser på 100 dagar nåddes inom 60 dagar och då kunde presidenten snabbt fördubbla ambitionerna för vaccinationsprogrammet. Det var en smart strategi, där Biden kunde visa att han var annorlunda än företrädaren Donald Trump, som sällan motstod frestelsen att överdriva.

Nu är det Biden själv som är stor i orden. Presidenten lovar att minska USA:s utsläpp med 50–52 procent, mätt från år 2005 till år 2030. Därmed höjer Vita huset ambitionerna rejält.

Målet är så stort och så svårt att klimatet kommer att kräva Bidens uppmärksamhet under resten av hans tid i Vita huset, konstaterar klimataktivisten Bill McKibben i tidskriften The New Yorker. McKibben leker med tanken att Biden lämnar över makten till den nuvarande vicepresidenten Kamala Harris efter presidentvalet 2024 och att Kamala Harris blir omvald år 2028. Då måste båda presidenterna väga in klimatambitionerna i alla beslut fram till år 2030, summerar han.

Även om klimataktivister och klimatskeptiker är djupt oense om nyttan med att ställa om, så är de eniga om att det krävs drastiska åtgärder för att USA ska klara Bidens nya åtaganden

Bidenadministrationen behöver inte bara satsa på solceller, elbilar och vindkraft utan också utmana starka intressen i den mäktiga fossilindustrin. Hundratusentals kontorsbyggnader och många miljoner bostäder behöver klimatanpassas. Arbetet i amerikanska fabriker likaså.

Det är en enorm utmaning, konstaterar forskare i USA.

– Vi kan inte luta oss tillbaka och tro att marknadskrafterna fixar detta på egen hand, säger hållbarhetsexperten Nathan Hultman i New York Times.

Vita huset kan möta motstånd i både kongressen och domstolarna. Även om klimataktivister och klimatskeptiker är djupt oense om nyttan med att ställa om, så är de eniga om att det krävs drastiska åtgärder för att USA ska klara Bidens nya åtaganden.

Republikanen Patrick Morrisey som är justitieminister i delstaten West Virginia beskriver Vita husets klimatlöften som en obegriplig blunder som skulle lamslå den amerikanska ekonomin. Den konservativa programledaren Laura Ingraham på Fox News hävdar att Bidens klimatplan kommer att skapa miljoner jobb – i Kina.

Det är upp till bevis för Biden, som brukar hävda att omställningen kommer att ge nya jobb. Han kan trösta sig med att opinionsmätningarna visar att de amerikanska medborgarna blir mer och mer engagerade i klimatfrågan och att det finns ett stöd för satsningar på förnybar energi bland väljare från båda partierna. Och det behöver Republikanerna ta hänsyn till. Demokraterna kommer med gigantiska löften – men de politiska motståndarna saknar en tydlig hållning.

Läs mer:

Trots rekordstor ambitionsökning – världen på väg att missa 1,5-gradersmålet

Biden och Löfven i nytt klimatsamarbete