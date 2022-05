Karin Eriksson: Snart kan Trump bli ännu större hjälte för vapenlobbyn

Donald Trump höll sitt löfte till vapenlobbyn och talade på National Rifle Associations årsmöte i Houston, Texas. Det var uppenbart att han sökte en ovanligt statsmannalik framtoning i inledningen av framträdandet.

Den före detta presidenten valde att läsa upp namnen på dödsoffren från tisdagens skolskjutning i Uvalde, ackompanjerad av vad som lät som en dånande elektronisk kyrkklocka. Han pratade om barn som farit illa och drabbats av psykisk ohälsa under pandemin. Han talade om nationell samling och anklagade de politiska motståndarna för att cyniskt exploatera människor i sorg. Han krävde skärpt säkerhet på amerikanska skolor – med inhägnade skolgårdar och hårt övervakade entréer.

I långa stycken lät han som en klassisk högerman som anser att det bästa sättet att stoppa våld i klassrummen är att sätta hårt mot hårt. På NRA hävdar många debattörer att vanliga amerikaner behöver rätt att beväpna sig mot ondskan. Trump har länge bekämpat idén om vapenfria zoner i skolan. Han vill ge lärare rätt att bära vapen och placera beväpnade vakter i skollokalerna.

Så småningom tog de välförberedda formuleringarna i manus slut och Trump lät mer som Trump, med slängar om valet 2020 och antydningar om att han ska ta upp kampen om Vita huset igen inför 2024.

Egentligen kom han till Texas som en stukad kungamakare i det republikanska partiet. Flera av hans kandidater misslyckades i primärvalet i Georgia. Han besöker en organisation på dekis: På senare år har NRA skakats av maktstrider, ekonomiska problem och anklagelser om oegentligheter. Skolskjutningen i Uvalde kastar en mörk anklagelse över helgens arrangemang och politiker och artister har lämnat återbud.

Men förlorarna kan inom kort vara vinnare. Snart kan Trump bli en ännu större hjälte för vapenlobbyisterna.

Kanske kom hans viktigaste inlägg i vapenfrågan i en kort passus, när han hyllade sina egna utnämningar till Högsta domstolen. På fyra år fick Donald Trump möjligheten att utse hela tre domare och befästa en konservativ majoritet i domstolen. Därför kan Trumperan få långtgående konsekvenser för amerikanska medborgare i generationer framåt.

Det blev tydligt tidigare i maj, när politiksajten Politico avslöjade att Högsta domstolen är på väg att undanröja det konstitutionella abortskyddet.

Men de nio domarna ska också komma med ett utlåtande om rätten att bära vapen inom kort. Målet gäller en 108-årig lag i delstaten New York som ställer en rad krav på den som vill bära vapen på allmän plats. Han eller hon måste ansöka om licens, vara minst 21 år, inte vara dömd för tidigare brott, uppvisa vad som beskrivs som god moral och ha ett uppenbart behov av att beväpna sig. Två män i delstaten hävdar att reglerna kränker deras rättigheter, så som det formulerats i det andra tillägget till den amerikanska konstitutionen – detta second amendment som vapenanhängare i USA så ofta hänvisar till.

Om den konservativa majoriteten dömer ut lagen i New York, kan åtskilliga delstater och storstäder i USA få problem med att upprätthålla nuvarande inskränkningar för vapen på allmän plats. Det betyder inte att vem som helst får gå runt med vapen var som helst, men det kan bli svårt för myndigheterna att kräva en särskild motivering från den som ansöker om vapenlicens. I District of Columbia i huvudstaden Washington kan restriktioner mot vapen på allmän plats ha förhindrat masskjutningar vid stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Enligt en genomgång i Washington Post har Kalifornien, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Connecticut och New Jersey liknande lagstiftning som New York.

Kanske kan man säga att NRA får valuta för pengarna – för organisationen har bidragit med stora belopp till Trumps kampanjkassor.

