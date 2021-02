Karin Eriksson: Till slut blev Trumps tystnad ett problem

Den andra dagen av riksrätten inleddes med beskedet från Twitter att Trump är portad på livstid – och det gäller även om han ställer upp i fler val. Företrädarna för plattformen har nog särskilda skäl att försöka få ut det budskapet just den här veckan, under riksrätten om stormningen av Kapitolium. Representanthusets riksrättsåklagare presenterar sin bevisning onsdag-torsdag, och den kretsar bland annat kring hur Donald Trump använde sociala medier i många månader för att propagera för vad Demokraterna kallar The Big Lie. Alltså den stora lögnen om valfusket.

Trump började underminera förtroendet för presidentvalet genom att twittra om riskerna med poströstning redan i maj förra året. Det var bara några dagar innan han trappade upp retoriken på Twitter kring protesterna mot rasism och polisbrutalitet. Före valet ville han utmåla sig som en president för lag och ordning. Den som följer riksrätten kan konstatera att han misslyckades på eftermiddagen den 6 januari 2021, när hans anhängare attackerade Kapitolium.

Läs mer: Trump och stegen till stormningen

Under onsdagen använde Representanthusets talespersoner hundratals videoklipp och skärmdumpar för att dokumentera kaoset. Det blev som en skräckfilm, ruta för ruta.

Stacey Plaskett, delegat från Amerikanska Jungfruöarna och en av de nio riksrättsåklagarna, konstaterade att demonstranterna var ute efter att döda toppolitiker som representanthusets demokratiska talman Nancy Pelosi och den dåvarande republikanske vicepresidenten Mike Pence.

”Trump placerade måltavlor på deras ryggar, och hans mobb gick in i Kapitolium för att jaga efter dem”, hävdade hon.

Stacey Plaskett, delegat från Amerikanska Jungfruöarna och en av de nio riksrättsåklagarna. Under onsdagen konstaterade hon att demonstranterna var ute efter att döda toppolitiker som representanthusets demokratiska talman Nancy Pelosi och den dåvarande republikanske vicepresidenten Mike Pence. Foto: Senate Television via AP

Ledamöterna i senaten ska fungera som juryledamöter och domstol under riksrätten, men de berördes också direkt av attacken den 6 januari. För många var det plågsamt att återvända till minnena från upploppet, och kanske också drabbas av insikten om att attacken kunde slutat ännu värre.

Enligt rapporter från reportrar på plats blev republikanen James Lankford från Oklahoma tvungen att sänka blicken, medan partikamraten Steve Daines från Montana försökte trösta med en klapp på armen.

Mitt Romney, som är en av partiets Trumpkritiker, behövde blinka bort tårarna när han fick se en video där han evakuerades i sista stund från attacken. Det var oerhört plågsamt, konstaterade han efteråt.

Senator Ted Cruz som protesterat mycket högljutt mot riksrätten medgav i intervjuer med reportrar att bilderna var förfärliga och att de dokumenterade en terroristattack mot Kapitolium. Men han tyckte inte att åklagarna hade klarat att koppla våldsverkarna till Donald Trump.

På övervakningsfilmen syns hur vicepresident Mike Pence och hans familj evakueras nedför en trappa (den orange pricken på grafiken till vänster), medan mobben som är på väg mot senatskammaren uppehålls av polismannen Eugene Goodman. Foto: Senate Television via AP

Representanthusets talespersoner har försökt leda i bevis att presidenten och hans medarbetare hade god inblick i hur Proud Boys och andra högerextremister rustade sig för attacken. Sannolikt kommer de att presentera fler uppgifter om hur upprorsmakarna uppfattade att de var utsända av Trump när riksrätten fortsätter senare i dag.

Men rättegången är ett växelspel mellan anklagelser om allt som presidenten har gjort, och anklagelser kring allt som han inte gjorde.

På eftermiddagen den 6 januari 2021 upphörde Donald Trumps ständiga svada. Riksrättsåklagaren Joaquín Castro konstaterar att presidenten nöjde sig med fem tweet och en videohälsning, från det att upploppet inleddes och fram till att det var natt i Washington.

Det kom inga fördömanden av attacken och inga löften om omedelbar hjälp till Kapitolium från Vita huset. Till slut blev Trumps tystnad ett problem.

Läs mer:

Filmer ska visa hur Trump eldade på massorna att storma Kapitolium

Karin Eriksson: Åklagarsidan vill väcka republikanernas vrede