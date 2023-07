USA-senatorn har blockerat Erdogans stridsflygsköp – nu kan han svänga

Logga in

Den som tycker att svenska politiker har ägnat det senaste året att slå knut på sig själva för att blidka Turkiet, kan kanske finna tröst i ett klipp från en utfrågning i den amerikanska kongressen i mars i år.

Demokraten Bob Menendez, ordförande i senatens utrikesutskott, ville runda av med en fråga till utrikesminister Antony Blinken.

– Vad kallar man ett land som oprovocerat kränker ett annat lands luftrum och territorialvatten, undrade han, och förvandlade sedan frågan till en uppräkning.

Vad kallar man ett land som har fler advokater och journalister i fängelse än nästan något annat land och fängslar en politisk huvudmotståndare precis före ett val? Som har undvikit att införa sanktioner och fortsatt exportera varor till Ryssland? Som stoppat en avgörande utvidgning av Nato?

Efter 90 sekunder fick den utpräglade diplomaten Blinken ordet.

– Jag tror att jag skulle kalla det en utmanande allierad, sade han.

Menendez hade ett annat alternativ.

– Jag kallar landet Turkiet. Och faktum är att jag inte tycker att ett sådant land förtjänar att få F-16 sålda till sig, replikerade han, i behärskad ton.

Det blev en ovanlig inblick i några av de hemliga överläggningarna under den svenska Natoprocessen.

Bob Menendez har – som så många amerikanska politiker – välkomnat Sverige in i försvarsalliansen med öppna armar. Vid en utfrågning i senaten förra sommaren beskrev han Sverige och Finland som idealiska kandidater för Natomedlemskap – pålitliga, militärt kapabla och demokratiskt stabila.

– Nato har all anledning att välkomna dem utan dröjsmål, ansåg han.

Ändå kom han att uppfattas som en bromskloss.

Och det beror på hans motstånd mot en uppgörelse där Turkiet får modernisera flygvapnet med amerikanska F-16-plan.

Formellt hade och har den affären ingenting med Sveriges Natoansökan att göra. I praktiken talar mycket för att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har försökt sätta press på USA. En lång rad tunga politiker i USA – som senatens republikanska minoritetsledare Mitch McConnell – har velat använda flygplansaffären som morot och piska.

Men Bob Menendez har gång på gång gjort klart att han vill se fler förändringar från Turkiet – inte minst vad gäller synen på mänskliga rättigheter och respekten för grannländer som Grekland. Han har vissa möjligheter att blockera försäljningen. Och han kan det politiska spelet efter över tre årtionden i Washington.

Menendez, 69, är son till kubanska migranter, uppvuxen i en hyreslägenhet i Union City i New Jersey. Han inledde den politiska karriären som lokalpolitiker, och fortsatte via delstaten till det amerikanska representanthuset 1992. 2006 kom han in i senaten. Han har varit tongivande utrikespolitiker i Demokraterna i ett decennium och kämpat för reformer av migrationspolitiken.

I sitt hårdnackade motstånd mot flygplansförsäljningen till Turkiet har han framstått som opåverkbar. Men han har varit föremål för mututredningar och till och med dragits inför rätta för att ha tagit emot lyxiga gåvor, dock utan fällande dom.

Han har av allt att döma fått en hel del påstötningar från Vita huset under veckorna fram till Natotoppmötet i Vilnius, i det komplicerade förhandlingsspelet mellan Sverige och Turkiet, Turkiet och USA, och mellan Vita huset och motståndarna i kongressen.

Tre amerikanska F-16-plan i formation. Foto: Georg Wendt/TT

I uppgörelsen mellan Sverige och Turkiet nämns inte F-16-planen med ett ord, och amerikanska företrädare lyfter snarare fram alla ansträngningar från Natos ledning och den svenska regeringen.

Få vet vad som sades när Biden kontaktade Erdogan före Natotoppmötet. Vita husets linje är att presidenten redan stod bakom affären om F-16. Nu går arbetet med försäljningen vidare. Enligt den nationella säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan, som citeras av nyhetsbyrån Reuters, har det inte förekommit några villkor eller förbehåll.

Bob Menendez hade precis avslutat en presskonferens om risken för översvämningar vid kusten i New Jersey när beskedet om Erdogans omsvängning kom.

Han bekräftade senare för reportrar i kongressen att han för samtal med Biden och det kan finnas lösningar för F-16-affären, om USA kan stärka säkerheten för Grekland och andra grannländer till Turkiet.

– Om man kan hitta ett sätt att försäkra sig om att Turkiets aggressioner mot sina grannar upphör… då kan det finnas en väg, säger han till konservativa Washington Examiner.

Han uppger att ett besked kan komma i nästa vecka.

Kanske är det då som vi får veta vem som tog hem spelet om Natoutvidgningen - en turkisk president eller en senator från New Jersey med mycket långa frågor.