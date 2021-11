Karin Eriksson: Valresultatet drabbar Joe Biden

President Joe Biden landade i Washington i natt efter utflykten till FN:s klimatmöte i Glasgow, och tajmingen kunde inte ha varit sämre. Precis samtidigt höll republikanen Glenn Youngkin sitt segertal i guvernörsvalet i Virginia.

För första gången på tolv år får högern en tydlig framgång i ett viktigt val i delstaten – ett val som kommit att betraktas som en viktig punkt på vägen mot kongressvalet 2022. Därmed kan jakten på syndabockar börja.

Demokraten Terry McAuliffe blir en av dem. Under kampanjen framstod han snarast som dyster och uppgiven. Gång på gång kom budskap från medarbetarna om hur valvindarna blåste åt fel håll och att Virginia var på väg att välja en Trump-kopia som guvernör. Tanken var att varningarna för högerpopulismen skulle mobilisera väljarna, men den som vill driva en negativ kampanj behöver nog gå på offensiven. Väljarna blev inte rädda, eller engagerade, efter att ha tagit del av Terry McAuliffes mer lågmälda pessimism.

Om Donald Trump var i fokus i valrörelsen, så lär debatten om valresultatet handla desto mer om Joe Biden.

Presidenten har haft några motiga månader. Sortin från Afghanistan i augusti borde ha blivit en framgång för Vita huset, som infriade löftet till krigströtta amerikaner om att avsluta det eviga kriget. Istället skadades Bidens anseende som statsman av den tumultartade evakueringen och talibanernas oväntat snabba maktövertagande. Ungefär samtidigt kom oroväckande rapporter om smittspridningen av deltavarianten i USA, också det blev ett problem för Joe Biden, som lagt stor prestige i hanteringen av pandemin.

Republikanerna har anledning att studera Glenn Youngkins energiska kampanj noga

Presidenten skulle få sin revansch när kongressen klubbade den stora reformagendan, med gigantiska investeringar i infrastruktur, klimat och välfärd. Men förhandlingarna gick i stå internt i Demokraterna när olika falanger började bekämpa varandra. En mindre grupp moderata ledamöter och en allt mer inflytelserik grupp vänsterdemokrater drar åt olika håll. Maktspelet överskuggar sakfrågorna.

För presidenten blir motgångarna en ond cirkel: Han kan inte övertyga väljarna om att han kan leverera i sakpolitiken, alltså sjunker stödet i opinionsmätningarna. Och med svagt stöd från väljarna blir det allt svårare att ta kommando och få ordning på de trätande falangerna i partiet. Konservativa demokrater som senatorn Joe Manchin kan tolka valresultatet i Virginia som en varning om att partiet fjärmat sig från mittenväljarna. Vänsterfalangen kan tvärtom hävda att partiet inte levererat sina vallöften. Det kan ligga något i båda förklaringarna – men det löser ju inte Demokraternas problem.

Republikanerna har anledning att studera Glenn Youngkins energiska kampanj noga. Den verserade affärsmannen lyckades säkra Trumps stöd men hålla ett avstånd till presidenten under själva valrörelsen. Han drog sig inte för att låta som en högerpopulist när han ville mobilisera arga föräldrar i motståndet mot covidrestriktioner eller undervisningen om strukturell rasism. Men han nådde också fram till tillräckligt många av de viktiga förortsväljarna genom att prata om sånt som berör människor i vardagen – som ekonomin och bensinpriserna och skatterna.

På valvakan tillät han sig att sjunga och smådansa till ”Spirit in the sky”. Han hade ju all anledning att showa. Och under kampanjen har han blivit känd för sitt goda humör och sin förkärlek för värmande plagg i konstfiber.

När Joe Biden gjorde ett inhopp i valrörelsen i förra veckan varnade han för att extremism kan komma ”i ett leende och en fleeceväst”. Den debatten fortsätter efter valet. Om Youngkin verkligen är en Trump-kopia så borde det visa sig nu.

