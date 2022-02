Kärleksparet från 1992 – så blev livet efter kriget

Adnan och Edina Babanovic vet vad krig gör med människor. De var med, de offrade fyra år av sin ungdom på den blodigaste konflikten som Europa har skådat sedan 1945. Han som soldat och hon som sjuksköterska vid fronten.

– När man ser tillbaka så var det inte värt det. Det var bara dumt. Folk förlorade livet för ingenting, säger Edina.

– Vi borde bara ha dragit härifrån, säger Adnan.

Tillbaka efter 30 år. När DN följer Adnan och Edina till platsen bakom Travniks centrala moské dyker en polis upp. Han frågar Adnan om det var här den berömda bilden togs. Foto: Paul Hansen

Det låter som en hälsning till unga män och kvinnor längre österut i Europa som just har dragit på sig uniformen. För i dag hörs hotfullt krigsmuller åter i Europa. Inte bara vid Rysslands gräns mot Ukraina, utan också här i den lilla staden Travnik.

Fotografen Paul Hansens bild på Adnan och Edina Babanovic publicerades i Expressen den 29 november 1992. Den fick stor uppmärksamhet, även i Bosnien. Kanske för att den fångade något djupt mänskligt: att glädje och kärlek kan blomstra även under de mest fruktansvärda förhållanden.

Betraktarens blick dras till det stiliga unga paret som strålar av lycka över att få träffas. Men tittar man närmare ser man också de nygrävda gravarna i förgrunden.

Krigets lycka och sorg, den 28 november 1992. Adnan och Edina var nyförälskade och fick några dyrbara minuter tillsammans vid den tillfälliga gravplatsen i Travnik. Minuter senare slog en artillerigranat ner i närheten och paret fick söka skydd. Foto: Paul Hansen

”Här har Travnikborna begravt de senaste 53 offren och med tuschpennor skrivit namnen på enkla brädor”, skrev Expressens reporter Knut-Göran Källberg.

I dag är platsen bakom stadens centrala moské en permanent begravningsplats. Brädorna har ersatts av prydliga vita gravstenar som denna dag är täckta av ett tunt lager med snö. Födelseåren på stenarna är olika, men dödsåren alltid 1992, 93, 94 eller 95.

Adnan och Edina följer med till platsen där de stod för snart 30 år sedan. De minns den dagen väl.

– Vi ville ses på ett ställe där det inte var så mycket folk. Så vi stämde träff i den lilla parken bakom moskén. Så kom två journalister förbi. De kanske tyckte vi såg intressanta ut eftersom vi kramades och kysstes, säger Edina.

– De tyckte väl att bilden visade hur absurt kriget är.

Platsen där Adnan och Edina möttes 1992 är i dag en permanent gravplats för dem som stupade i kriget. Foto: Paul Hansen

Så sant. Bara minuter efteråt exploderade en artillerigranat i närheten och både det unga paret och de svenska journalisterna tvingades söka skydd.

Den hösten gick Edina en vårdutbildning, men jobbade extra på ett kafé i centrum. Hon hade just gått av sitt skift. Adnan, som året före hade gjort militärtjänst i jugoslaviska armén, kallades in i den bosniska armén så snart inbördeskriget bröt ut våren 1992.

Det var värt så mycket att kunna ses även om jag varje gång undrade om det var sista gången

Han var stationerad på ett berg en halvmil från Travnik och kom hem på några timmars permission med oregelbundna mellanrum.

De var nykära, hade blivit ett par samma år.

– Jag minns att de sa åt mig att lämna Travnik, säger Edina. Men jag ville stanna så länge jag kunde träffa Adnan. Det var värt så mycket att kunna ses även om jag varje gång undrade om det var sista gången.

Adnan minns det som att staden var farligare än skyttegravarna.

– Uppe i bergen hade vi i alla fall vapen och var förberedda. Här nere hade de ingenting att försvara sig med.

Den enögda katten Jovanka hittade Adnan och Edina på gatan. Hon är deras sällskap i lägenheten sedan döttrarna flyttat hemifrån. Foto: Paul Hansen

Travnik är en liten stad, ungefär så stor som Flen. Den ligger vackert i en dalgång mitt i Bosnien, omgiven av höga berg och med en medeltida borg på en kulle mitt i centrum.

Den är en av många städer som i något skede av 90-talets krig ansågs strategiskt viktig, som en länk mellan östra och västra delen av landet. Just därför blev kriget så förödande här.

Granaterna som regnade över Travnik hösten 1992 avfyrades av bosnienserbiska styrkor i bergen runt staden. Det var en del av en offensiv med syfte att knyta samman områden där serber bodde.

Men Travnik föll aldrig till serberna. Och 1993 bröt i stället strider ut mellan kroater och bosniaker i staden – de två grupper som har bott grannar här i många generationer.

Bosniaker är det namn som på 1990-talet gavs till den största folkgruppen i Bosnien, den som tidigare kallades muslimer.

Adnan och Edina är inte religiösa. De vill hellre kalla sig bosnier än bosniaker. Islam är en del av deras historia och identitet, inte en religion de egentligen praktiserar.

”Alla känner alla här, så man vet precis vilka som var med i kriget och vad de gjorde”, säger Adnan om hemstaden Travnik. Foto: Paul Hansen

Precis som många av deras kroatiska grannar förhåller sig till sin katolska religion. Eller många serber till den ortodoxa.

I det socialistiska Jugoslavien sopades religiösa och etniska identiteter under mattan. Ändå – eller just därför – var det i religionernas och identiteternas namn som tusentals människor dödades eller tvingades på flykt bara i lilla Travnik. Jämfört med före kriget har befolkningen krympt med en fjärdedel, till under 15 000.

Vi pratar och retas lite, men det är underförstått att man inte ska nämna kriget

Här bor nu drygt 60 procent bosniaker och 30 procent kroater. Hur går det att leva tillsammans i dag?

– Alla känner alla här, så man vet precis vilka som var med i kriget och vad de gjorde, säger Adnan. Men på ett vardagligt plan fungerar det okej. Vi gör affärer med varandra, vi umgås till viss del.

Adnan är stadens enda skomakare och har kunder ur båda grupperna. Han går ofta på kvarterspuben – så ofta att Edina kallar det ”hans andra vardagsrum”. Där kan hälften av gästerna vara kroater och hälften bosniaker. Alla dricker öl och rakia.

– Vi pratar och retas lite, men det är underförstått att man inte ska nämna kriget. Om någon går över gränsen blir det ett jäkla liv. Då börjar alla säga hemska saker om varandras mödrar.

Adnan driver Travniks enda skomakeri, som han har ärvt från sin far. Bland kunderna finns många av hans kroatiska fiender från 90-talets krig. Foto: Paul Hansen

När vi träffas pågår handbolls-EM, och kvällen innan har Adnan varit på stamstället och sett matchen Kroatien–Nederländerna. Han höll förstås på Nederländerna, men ingen kroat tog illa upp.

Hur skulle det gå om Bosnien mötte Kroatien, frågar jag.

– Nja, just den matchen skulle jag nog se hemma, säger Adnan.

Travnik kan låta som en idyll, där forna fiender sitter och smågnabbas över ett par öl. Men konflikter och misstänksamhet ligger ofta strax under ytan.

När Adnan sänker blicken säger Edina att hon tror att han lider av posttraumatisk stress sedan kriget. Som sjuksköterska känner hon till symtomen.

– Han har väldiga humörsvängningar. Men han vill inte prata om det.

Adnan hör henne, tar ett bloss på sin cigarett och grymtar.

I Travnik är en skola delad med stängsel mellan kroatiska och bosniakiska elever. För en utomstående kan det låta absurt, men Adnan och Edina säger att sådant går att leva med.

Edina tror att Adnan lider av posttraumatisk stress sedan kriget. Men det är inget han själv vill prata om. Foto: Paul Hansen

Situationen i Bosnien som helhet är en annan sak. Adnan säger att landet är ”en tidsinställd bomb”. Och han är inte den enda som fruktar att det etniska våldet kan komma tillbaka. Att den bräckliga staten, uppdelad i två delar efter etniska linjer, kan spricka igen.

När Daytonavtalet fick slut på kriget 1995 delades Bosnien i två delar, serbdominerade Republika Srpska och den bosniakisk-kroatiska Federationen. De hålls samman av några få centrala institutioner som domstolsväsendet och skatteindrivningen.

Men nu hotar den bosnienserbiske ledaren Milorad Dodik att dra sig ur de här gemensamma, bosniska organen. Än mer oroande är att han vill skapa en separat, bosnienserbisk armé.

Så borde vi ha gjort här också – alla krigspartier borde avskaffas

Adnan och Edina suckar när vi tar upp den politiska turbulensen. De avskyr både dagens och gårdagens politiker.

– I Tyskland förbjöd de nazistpartiet efter kriget, säger Adnan. Så borde vi ha gjort här också – alla krigspartier borde avskaffas.

Och då menar han inte bara serbiska och kroatiska nationalistpartier, utan också det bosniakiska SDA, som har suttit vid makten i Sarajevo med få avbrott sedan kriget.

I dag är Adnan och Edina stolta föräldrar till döttrarna Asja (till vänster) och Azra. Foto: Paul Hansen

Som Adnan ser det var det politiker som hetsade vanligt folk att gå ut i krig för 30 år sedan. Och nu använder nästa generation politiker etniska spänningar för att bli valda – för att sedan roffa åt sig pengar ur statskassan.

Samma sak händer på lokal nivå, hävdar han.

– När jag ser tillbaka så tänker jag att vi gick ut i krig för några få familjer från båda sidor som tjänade på det. I dag är de miljonärer. Vi vet alla vilka de är.

Edina och Adnan hör till dem som överlevde. Ett år efter kriget gifte de sig. I dag är de 48 och 49. De har lyckan att ha varandra, och två vuxna döttrar. Men ändå blev livet efter kriget inte som de hade hoppats.

– Det jag tänker i dag är att vi borde ha lämnat landet. Vi hade chansen. Jag kunde ha rest till Österrike och Adnan fick erbjudande av en pakistansk diplomat att ta sig ut, säger Edina.

– Kriget stal vår ungdom. Vi slogs fast det inte var vårt eget val. Och nu straffas vi, säger Adnan.

– Efteråt försökte vi leva vidare. Men det har varit kämpigt. Inget blir bättre.

Livet efter kriget blev inte som Adnan och Edina Babanovic hade tänkt sig. Foto: Paul Hansen

De båda hankar sig fram. Adnan driver det lilla skomakeriet som han tog över efter sin far, och Edina jobbar på sjukhuset med blodtransfusioner – som hon lärde sig när hon vårdade sårade soldater under kriget.

De har sedan länge gett upp tanken på att flytta eller göra något annat.

Livsprojektet är i stället döttrarna, 24-åriga Azra och 19-åriga Asja. De ska få ett bättre liv.

Vi säger åt dem att de måste lämna Bosnien

All energi, alla pengar de har lyckats samla ihop, tycks ha gått till detta. Döttrarna har studerat i USA, Frankrike och Tyskland. Azra har tävlat på elitnivå i karate och Asja har turnerat i hela Europa som flöjtist.

– Vi säger åt dem att de måste lämna Bosnien. Det är smärtsamt, eftersom vi älskar dem. Men det är nödvändigt, säger Edina.

– Vi blev bestulna på fem år av vår ungdom. Ingen ska få stjäla så mycket som en minut av deras, säger Adnan.

Döttrarna är utflugna, bor för tillfället i Sarajevo respektive Berlin.

Kvar i den lilla tvårummaren i Travnik är Adnan, Edina och den enögda katten Jovanka som de hittade på gatan.

– Hon får bli vårt nya projekt, säger Edina. Eller så är det vi som är hennes.

Massvåldtäkter och etnisk rensning Bosnienkriget 1992–95 var det mest förödande kriget i Europa sedan andra världskriget. Ungefär 100 000 dödades och över 2 miljoner drevs på flykt. Kriget var en konsekvens av det socialistiska Jugoslaviens upplösning, och följde efter konflikter i Slovenien och Kroatien. Tre etniska grupper stod emot varandra i kriget: muslimska bosniaker (44 procent av befolkningen), ortodoxa serber (32 procent) och katolska kroater (17 procent). Kriget präglades av medvetna attacker mot civila, massvåldtäkter och etnisk rensning. Morden på fler än 8 000 bosniakiska män och pojkar i Srebrenica har klassats som folkmord. 161 personer, de flesta av dem serber, åtalades efter kriget för krigsbrott i en särskild internationell domstol i Haag. Efter fredsavtalet i Dayton 1995 delades Bosnien (egentligen Bosnien och Hercegovina) i två självstyrande delar efter etniska linjer: Federationen med främst bosniakisk och kroatisk befolkning och Republika Srpska med främst serbisk befolkning. Visa mer

